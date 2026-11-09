300 مليون جنيه لخزينة الزمالك.. تفاصيل مشروع استثماري ضخم في ممر الملك فاروق

كشفت الإعلامية سهام صالح، في تصريحات خاصة وحصرية ببرنامجها «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E، عن بدء تنفيذ أحد المشروعات الاستثمارية الجديدة بنادي الزمالك، ضمن خطة مجلس الإدارة لتعظيم الموارد المالية ومواجهة الأزمة المالية.

وأوضحت أن أعمال الهدم والتجهيز بدأت بالبوابة الرئيسية للنادي في شارع جامعة الدول العربية، بعد اتفاق مع مستثمرين اثنين على استغلال ممر الملك فاروق بالكامل، من البوابة وحتى مجمع الجودو والكاراتيه، عقب جلسة مع هشام نصر انتهت خلالها الاتفاقات.

ومن المقرر أن يتحول الممر إلى منطقة تجارية تضم علامات عالمية ومكاتب، بالشراكة مع شركات إماراتية وسعودية، وسط توقعات بتحقيق عائد يصل إلى 300 مليون جنيه للنادي.