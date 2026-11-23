قال عمرو عبده، خبير أسواق المال، إنّ الارتفاعات التي شهدتها أسهم شركات الذكاء الاصطناعي تعكس عودة الثقة إلى القطاع، وليست مجرد حركة تصحيحية، مشيراً إلى أنّ جنسن هوانغ شخص استثنائي بكل المقاييس، وأنّ هناك عدة أسباب وراء صعود الأسهم، في مقدمتها عودة ثقة المستثمرين، إلى جانب ما يُعرف بحركة الأسعار أو «Price Action».

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّه وفقاً للتحركات التاريخية للأسواق، عندما تنخفض الأسهم بأكثر من 10%، تحدث عادةً ارتدادات بنحو 4%، موضحاً أنّ الأسهم شهدت خلال الجلسات السبع الماضية انخفاضاً بنسبة 7% مع كسر مستويات سعرية، وأنّ المحافظ الاستثمارية الضخمة تحاول دائماً اقتناص الفرص، إذ تدخل للشراء مجدداً كلما تراجعت الأسهم بنسبة 10%.

وأوضح عبده أنّ قطاع الذكاء الاصطناعي كان خلال العامين الماضيين بمثابة عمود الخيمة بالنسبة للأسهم الأميركية، وبالتالي للأسواق العالمية أيضاً، مشيراً إلى أنّ حساسية هذا القطاع ترجع إلى نموه بصورة كبيرة للغاية، ودخول سيولة استثمارية ضخمة إليه، بالتزامن مع اعتماد شركاته على الاقتراض بشكل كبير.

وكشف أنّ إجمالي ديون ست شركات كبرى تعمل في هذا القطاع، وهي مايكروسوفت وميتا وأوراكل وألفابت وكورويف وأمازون، يبلغ نحو 1.95 تريليون دولار، أي ما يقارب تريليوني دولار، لافتاً إلى أنّ أغلب هذه الديون جرى اقتراضها خلال العام الماضي فقط.

وأشار إلى أنّ ديون شركة أمازون تبلغ 180 مليار دولار، منها 125 ملياراً جرى اقتراضها خلال عام واحد، فيما تصل ديون ألفابت إلى 126 مليار دولار، منها 102 مليار خلال العام نفسه، بينما تبلغ ديون ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، 83 مليار دولار، منها 55 ملياراً خلال عام واحد.

ولفت إلى أنّ أهمية هذه الأرقام تكمن في أنّ ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية يجعل تكلفة خدمة الديون عبئاً كبيراً على ربحية الشركات، وبالتالي على جاذبية أسهمها، موضحاً أنّ المستثمرين في هذه الشركات والقطاع بأكمله يصبحون أكثر حساسية تجاه أي أخبار سلبية، فيسارعون إلى الخروج من استثماراتهم، أو يعودون للشراء بسرعة عندما تستعيد الأسواق ثقتها، كما حدث في موجة الارتفاع الحالية.

وفي رده على التساؤلات بشأن احتمال تعرض القطاع لتحديات تمويلية إذا رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل، وما إذا كانت الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي تمثل فقاعة أو استثمارات زائدة لن تحقق عوائد كافية على المدى الطويل، أكد عبده أنّه لا يعتقد أنّ القطاع يمثل فقاعة.

وأوضح أنّ ما يحدث يشبه إلى حد كبير بدايات ظهور الإنترنت خلال تسعينيات القرن الماضي، حين شهدت المرحلة الأولى فقاعة أيضاً، وربما تندمج بعض الشركات العاملة في القطاع الحالي أو تندثر، لكن العالم أصبح أمام نظام جديد كلياً لطريقة إدارة الاقتصاد والنشاط الاقتصادي مستقبلاً.

وأضاف أنّ الحكومات نفسها بدأت تدخل هذا المجال بصورة غير مسبوقة، مشيراً إلى أنّ الحكومة الأميركية بدأت تستثمر بنفسها في شركات تدور في فلك هذا القطاع، مثل AMD وإنتل، بعدما دخلت مستثمراً في هذه الشركات، وهو أمر لم يحدث من قبل.

وأكد أنّ قطاع الذكاء الاصطناعي يمثل قطاعاً حيوياً بالنسبة للولايات المتحدة، كما أنّه أصبح ساحة مواجهة اقتصادية مع المنافس الأكبر، الصين، موضحاً أنّ الجميع يدرك أنّ الطرف الذي سيتفوق في مجال الذكاء الاصطناعي ستكون له القدرة على التحكم في الاقتصاد العالمي خلال الخمسين أو المئة سنة المقبلة.