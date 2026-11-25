أكدت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن برنامج الإسكان الاجتماعي المصري يحظى بتقدير المؤسسات الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي، الذي يعتبر التجربة المصرية نموذجاً ناجحاً في توفير السكن الملائم للفئات محدودة الدخل.

وقالت مي عبد الحميد، خلال لقاء لها لفضائية “إكسترا نيوز”، أن رئيس البنك الدولي سبق أن زار أحد مشروعات الإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان، للاطلاع على التجربة المصرية وما حققته في مجال توفير الوحدات السكنية للمواطنين.

وأضافت أنها حصلت على تكريم أفضل رئيس مؤسسة على مستوى الوطن العربي، مشيرة إلى أن التجربة المصرية في الإسكان الاجتماعي حصدت عدداً من الجوائز الدولية والأفريقية في مجال الابتكار.

توفير السكن للفئات الأكثر احتياجاً

وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى أن البنك الدولي يعمل على عرض التجربة المصرية في الإسكان الاجتماعي خلال مؤتمرات دولية، بهدف تعريف الدول الأخرى بتفاصيل التجربة والاستفادة من آليات تنفيذها في توفير السكن للفئات الأكثر احتياجاً.