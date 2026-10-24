استشاري الطب النفسي: البستنة والأنشطة اليومية تساعد على تحسين الصحة النفسية ومواجهة الاكتئاب

قال د. كريم درويش، استشاري الطب النفسي، إن العلاج بالأنشطة، ومن بينها البستنة والزراعة، يمكن أن يسهم في تحسين الحالة النفسية، موضحًا أن كثيرًا من الأشخاص يواجهون معضلة تتعلق بانتظار تحسن حالتهم النفسية قبل البدء في ممارسة الأنشطة اليومية

وأضاف درويش، خلال حديثه لقناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامي محمد جاد، والإعلامية رشا عماد، أن المفهوم العلمي المعروف باسم "التنشيط السلوكي" يقوم على البدء في ممارسة الأنشطة المختلفة بهدف تحسين الحالة النفسية، بدلًا من انتظار الشعور بالتحفيز أو الرغبة قبل القيام بها

وأكد أن ممارسة الأنشطة، سواء كانت البستنة أو غيرها من الأنشطة البسيطة المتاحة، يمكن أن تساعد على تحسين الحالة النفسية تدريجيًا، مشيرًا إلى أن المبادرة بالفعل قد تكون خطوة مهمة في التعامل مع المشاعر السلبية

وأشار إلى أن الفكرة الأساسية تتمثل في كسر دائرة الانتظار والخمول، إذ قد يؤدي غياب الدافع إلى ابتعاد الشخص عن الأنشطة اليومية، وهو ما يجعل البدء بخطوات بسيطة وسيلة للمساعدة على استعادة النشاط وتحسين المزاج

وأوضح درويش أن فوائد التنشيط السلوكي قد تمتد إلى التعامل مع حالات القلق والاكتئاب وغيرها من الاضطرابات النفسية، مؤكدًا أهمية ممارسة الأنشطة المناسبة للفرد، مع الاستعانة بالعلاج النفسي أو الدوائي عند الحاجة وفقًا لتقييم المختصين