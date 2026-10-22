ذهب سيناء الأخضر.. محافظ جنوب سيناء يتفقد معصرة الزيتون بأبوصويرة لدعم المزارعين

تفقد اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، معصرة زيت الزيتون بمنطقة أبوصويرة بمدينة رأس سدر، التابعة لمديرية الزراعة بالمحافظة، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة المشروعات الزراعية والخدمية، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين والأهالي.

ورافق المحافظ خلال الجولة رئيس مدينة رأس سدر، والنائبة الدكتورة يارا عفت، عضو مجلس النواب، وكان في استقباله المهندس أبو القاسم محمود أبو زيد، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء.

وتابع محافظ جنوب سيناء مراحل تشغيل المعصرة، وآليات استقبال ثمار الزيتون من المزارعين والأهالي، وخطوات عصرها واستخلاص الزيت، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من المحلي، وتوفير خدمات زراعية تساعد المزارعين على الاستفادة من إنتاجهم.

وتقدم المعصرة خدمات عصر ثمار الزيتون لأهالي المنطقة مقابل رسوم رمزية، بما يخفف الأعباء المالية عن المزارعين، ويتيح لهم الاستفادة من محاصيلهم، في إطار دعم الأنشطة الزراعية وتشجيع الإنتاج المحلي.

وأكد المحافظ أهمية دعم المشروعات الزراعية التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين، وتعظيم الاستفادة من المحاصيل التي تشتهر بها مدن جنوب سيناء، بما يسهم في دعم المزارعين وتحسين العائد الاقتصادي من الإنتاج الزراعي، ودفع جهود التنمية الزراعية بالمحافظة.