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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لليوم الرابع.. أم من الصعيد تنتظر ابنها الغريق على شاطئ الغرقانة بشرم الشيخ

عريق شرم الشيخ
عريق شرم الشيخ
ايمن محمد

تواصل الأجهزة المعنية وفرق الإنقاذ بمحافظة جنوب سيناء، لليوم الرابع على التوالي، جهود البحث عن الشاب حسن عادل حسن، البالغ من العمر 30 عامًا، والذي تعرض للغرق أثناء الاستحمام بمنطقة الغرقانة بمدينة شرم الشيخ، وسط صعوبات تواجه عمليات البحث بسبب شدة التيارات المائية وطبيعة المنطقة البحرية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى صباح الثلاثاء الماضي، عندما تلقت الأجهزة المختصة بلاغًا بغرق الشاب، المقيم بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط، أثناء وجوده بمنطقة الغرقانة برفقة شقيقه الأصغر ونجل عمته.

وبحسب المعلومات المتداولة، كان الشاب يعمل في مجال جمع المعلقات من الفنادق، وتوجه يوم الواقعة إلى منطقة الغرقانة برفقة شقيقه الأصغر ونجل عمته للاستحمام، إلا أن التيارات المائية جرفته بصورة مفاجئة إلى منطقة عميقة وشديدة الخطورة، ولم يتمكن شقيقه الأصغر ونجل عمته من إنقاذه، لوجودهما على الشاطئ وقت وقوع الحادث.

ومنذ وقوع الحادث، تواصل فرق الإنقاذ والأجهزة المعنية عمليات التمشيط والبحث في محيط منطقة الغرق، مع استمرار جهود البحث وفقًا لظروف البحر واتجاهات التيارات المائية، في محاولة للوصول إلى الشاب، وسط صعوبات ميدانية نتيجة قوة التيارات البحرية.

وفي مشهد إنساني مؤلم، حضرت والدة الشاب من صعيد مصر إلى شرم الشيخ، وظلت تنتظر على الشاطئ، على أمل أن يعود ابنها ويخرج من مياه البحر، إلا أن عمليات البحث لم تسفر حتى الآن عن العثور عليه.

وتعيش أسرة الشاب حالة من الترقب والقلق منذ وقوع الحادث، بينما تواصل فرق الإنقاذ جهودها لليوم الرابع، على أمل العثور عليه، وسط متابعة مستمرة من الأجهزة المعنية لتطورات عمليات البحث.

جنوب سيناء شرم الشيخ غريق أربعة ايام

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