أشهر عيار ذهب في الصاغة الآن

يستمر استقرارًا لـ سعر أشهر أعيرة الذهب في أول تداولات له اليوم السبت 24-10-2026، وذلك مستوى محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لسعر عيار 21

تضمن آخر تحديث لأشهر أعيرة الذهب وهو من عيار 21 الأكثر انتشارًا 6300 جنيها للشراء و 6250 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم

أظهرت تعاملات الذهب ثباتًا من دون تغيير في مختلف الأعيرة الذهبية على مستوى محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له عند 6300 جنيها .

سعر عيار 24

سعر عيار 24 الأكبر قيمة 24 نحو 7200 جنيها للشراء و 7142 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6600 جنيها للشراء و 6547 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6300 جنيها للشراء و 6250 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5400 جنيه للشراء و 5357 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة 4200 جنيها للشراء و 4166 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 50.4 ألف جنيه للشراء و 50 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4020 دولار للشراء و 4019 دولار للبيع.

هبوط الذهب عالميًا بنسبة 1.5%

على المستوى العالمي، انخفضت أوقية الذهب بنسبة 1.5%، وسجلت أدنى مستوى عند 4066 دولارًا، بعدما افتتحت التداولات عند 4139 دولارًا، قبل أن تتداول بالقرب من 4084 دولارًا.

ويعد ذك التراجع إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ مايو الماضي، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن تسارع التضخم واستمرار البنوك المركزية في تبني سياسات نقدية متشددة، مع الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة الضغوط على الذهب، الذي لا يدر عائدًا دوريًا، مقارنة بالسندات التي تصبح أكثر جاذبية مع ارتفاع العوائد.

ورغم تراجع عوائد السندات الأمريكية والدولار إلى مستويات قريبة من أدنى مستوياتها خلال ثلاثة أسابيع، لم يتمكن الذهب من الاستفادة من هذه التحركات، في ظل التأثير القوي لارتفاع أسعار النفط ومخاوف التضخم.

وتشير تقديرات الأسواق إلى احتمال بنسبة 85% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، مقابل احتمالات تقترب من 90% لرفعها في ديسمبر.