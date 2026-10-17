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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

5 فوائد لا تتوقعها عند تناول خبز الساور دو

الساور دو
الساور دو
نهى هجرس

تصدر خبز الساور دو، مواقع التواصل الأجتماعي بشكل كبير خلال الفترة الماضية، كما فضل العديد من الأشخاص تناوله لفوائده العديده.

وإليكم أهم فوائد تناول خبز الساور دو

سهل الهضم

ستبدأ تركيبة البكتيريا والخميرة في تحليل النشويات الموجودة في الحبوب قبل وصولها إلى معدتك، وهذا يعني أن العملية ستكون أسهل بكثير، مما يجعل الهضم أسهل على أمعائك.

يتميز بمؤشر جلايسيمي منخفض 

بالمقارنة مع أنواع الخبز الأخرى، يُخمّر خبز العجين المخمر بطريقة تُقلل من النشويات الضارة فيه، وهذا يعني أنه لن يتسبب في ارتفاع حاد في مستوى السكر في الدم عند تناوله

أفضل لمن يعانون من حساسية الغلوتين 

يُتيح وقت التحضير الأطول لخبز العجين المخمر تحلل جزء كبير من بروتين الغلوتين إلى أحماض أمينية قبل تناوله، كما أن التخمير المكثف، بالإضافة إلى خطوات التحضير الأخرى، تجعله أسهل في الأكل والهضم، خاصةً لمن يعانون من حساسية خفيفة للغلوتين

 يوفر البكتيريا الصحية 

يتم تخمير خبز العجين المخمر بطريقة تعزز وجود المزيد من البكتيريا المفيدة في الخبز وفي جسمك عند تناوله.

كمية أقل من الخميرة 

تعمل البكتيريا الصحية الموجودة في خبز العجين المخمر على تقليل أعداد الخميرة، وبالتالي فإن احتمالية الإصابة بالعدوى و/أو النمو المفرط تكون أقل بكثير

الساور دو فوائد خبز الساور دو طريقة عمل الساور دو حساسية الجلوتين

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