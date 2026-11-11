وزير التعليم العالي يهنئ أمين عام المجلس الأعلى للجامعات بحصوله على الوسام الأكاديمي الفرنسي

تقدم الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الثقافة، بالتهنئة إلى الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، بمناسبة حصوله على الوسام الأكاديمي الفرنسي برتبة ضابط (Officier de l'Ordre des Palmes Académiques)، أحد الأوسمة الفرنسية المرموقة في المجال الأكاديمي، والذي قلّده إياه السفير الفرنسي لدى مصر، تقديرًا لإسهاماته وجهوده البارزة في تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي، وجهوده المتواصلة في تطوير منظومة التعليم العالي والارتقاء بالعمل المؤسسي.

وتمنى الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، دوام التوفيق والسداد، ومزيدًا من النجاح في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.