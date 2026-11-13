العثور على جثة شخص داخل منزله في طلخا بالدقهلية.. وغموض حول الواقعة

عثرت الأجهزة الأمنية بالدقهلية على جثة شخص داخل منزله بشارع صلاح سالم، ببرج مكة بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، في ظروف يُشتبه في وجود شبهة جنائية بها.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا بالعثور على جثة داخل المنزل، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين ان الشخص يُدعى محمد علي سرحان، 36 عامًا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ومعاينة الشرطة لموقع الحادث.

وتم نقل الجثمان عقب انتهاء معاينة الشرطة إلى مشرحة مستشفى الدولي، تحت تصرف جهات التحقيق، للوقوف على ملابسات الواقعة وأسباب الوفاة وما أن كان هناك شبهه جنائية من عدمها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.