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أعلن المُتحدث الرَّسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي، أن الدفاع الجوي السعودي اعترض ودمَّر 4 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس،.