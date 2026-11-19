أعلن المُتحدث الرَّسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي، أن الدفاع الجوي السعودي اعترض ودمَّر 4 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس،.
تحالف دعم الشرعية: اعتراض و تدمير 4 صواريخ باليستية باتجاه المنطقة الجنوبية
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