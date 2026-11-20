تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إستمرار أعمال إستكمال تجهيزات الفرش غير الطبي بمستشفى نصر النوبة المركزي، في إطار الإستعدادات الجارية لتشغيل المستشفى وأنضمامها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى وصول دفعة جديدة من التجهيزات اليوم، تضمنت عددًا من الأسرة والأثاثات وبعض مستلزمات الفرش غير الطبي، مع مواصلة إستكمال التوريدات تباعًا وفقًا لخطة التجهيز المعتمدة.

وأكد محافظ أسوان حرص المحافظة على المتابعة المستمرة لموقف تجهيز مستشفى نصر النوبة المركزي، موجّهًا بتكليف الدكتور محمد نشأت، رئيس قطاع الصعيد والمشرف على فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان، بمتابعة إستكمال أعمال الفرش والتجهيزات والتوريدات اللازمة، والتأكد من الإنتهاء من كافة الإستعدادات وفقًا للجدول الزمني المحدد، تمهيدًا لبدء تشغيل المستشفى ودخولها الخدمة لتقديم الرعاية الطبية لأهالي نصر النوبة.

جهود متنوعة

ومن جانبه، صرح الدكتور محمد نشأت، رئيس قطاع الصعيد والمشرف على فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان، بأنه وجّه بسرعة إستكمال كافة التجهيزات اللازمة ورفع درجة الجاهزية التشغيلية لمستشفى نصر النوبة المركزي، مع التأكيد على الإنتهاء من أعمال الفرش غير الطبي، واستكمال توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب سرعة تجهيز القوى البشرية من الأطقم الطبية والإدارية، بما يضمن جاهزية المستشفى للتشغيل وتقديم خدماتها الطبية والعلاجية للمواطنين في أقرب وقت.

وأضاف أن هذه الاستعدادات تأتي ضمن خطة الهيئة العامة للرعاية الصحية لاستكمال جاهزية المنشآت الصحية بمحافظة أسوان، تمهيدًا لانضمامها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في إتاحة خدمات طبية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة، وتوفير رعاية صحية آمنة ومتميزة لأهالي نصر النوبة ومحافظة أسوان، دعمًا لصحة المواطن وتحسين جودة حياته. مع استكمال توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، والعمل على تجهيز القوى البشرية من الأطقم الطبية والإدارية، بما يضمن جاهزية المستشفى لتقديم خدماتها للمواطنين فور بدء التشغيل.