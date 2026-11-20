كشف مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، عن تلقيه عرضين للاحتراف في أوروبا خلال الفترة الماضية، من بينهما عرض من أحد الأندية الإيطالية، إلا أن إدارة القلعة الحمراء رفضت رحيله.

وقال شوبير، في حواره مع مجلة «GQ Middle East»: : "أنا شخص طموح، واللعب في أوروبا أحد أهدافي، تلقيت بالفعل عرضين في الماضي، من بينهما عرض كبير من نادٍ إيطالي جيد، لكن الأهلي رفض".

وأضاف حارس الأهلي كاشفًا أسباب رفض الإدارة رحيله: "الموسم الماضي لم يكن جيدًا، والنادي كان عازمًا على ألا يتكرر ذلك، فقالوا: لا، نحتاج إلى الحفاظ على تماسك الفريق، ونريد أن ننافس على كل البطولات".

وتابع: "تقبلت القرار، ففي النهاية هذا بيتي، نأمل أن يكون موسمًا رائعًا، لكن يومًا ما، لنرَ".

وتعكس تصريحات شوبير تمسكه بحلم خوض تجربة الاحتراف الأوروبي، رغم تقديره لقرار الأهلي ورغبته في الاستمرار مع الفريق خلال المرحلة الحالية، مع ترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية خوض التجربة مستقبلًا.