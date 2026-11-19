مع دخول النصف الثاني من شهر نوفمبر واقتراب عام 2026 من طيّ صفحاته الأخيرة، يتزايد تساؤل الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك الطلاب وأولياء الأمور، حول وجود أي إجازات رسمية مدفوعة الأجر متبقية على أجندة الدولة قبل نهاية العام الميلادي الجاري.

الأجندة الرسمية تخلو من العطلات حتى نهاية ديسمبر

ووفقاً لجدول العطلات والإجازات الرسمية الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء لعام 2026، لا توجد أي إجازات رسمية متبقية خلال الفترة من منتصف نوفمبر وحتى الحادي والثلاثين من ديسمبر 2026؛ حيث اختتمت البلاد كافة المناسبات الوطنية والدينية المدرجة على أجندة العام بانتهاء إجازة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر الماضي.

العطلات الأسبوعية هي الراحة الوحيدة المتبقية

وبناءً على خلو الأجندة من المناسبات القومية والدينية خلال الأسابيع المتبقية من العام، تقتصر أيام الراحة للموظفين والعاملين بالدولة والبنوك والقطاع الخاص على العطلات الأسبوعية المعتادة فقط، والمتمثلة في يومي الجمعة والسبت للقطاع الإداري والمصرفي، ويوم الجمعة (أو يوم الراحة المقرر وفق لائحة العمل) للعاملين بالقطاع الخاص.

أول إجازة رسمية ينتظرها المصريون في 2027

ومع بداية العام الميلادي الجديد 2027، يستهل المصريون أولى العطلات الرسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والمقرر له يوم الخميس الموافق 7 يناير 2027، ليمنح الموظفين والعاملين عطلة نهاية أسبوع طويلة تمتد لثلاثة أيام متتالية عند ضمها إلى عطلة نهاية الأسبوع المعتادة.

الحسابات الفلكية تكشف موعد غرة شهر رجب

وكان أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، استناداً إلى الحسابات الفلكية الدقيقة التي يجريها معمل أبحاث الشمس، عن موعد ميلاد هلال شهر رجب لعام 1448 هجرياً، وتفاصيل غرة الشهر الفضيل الذي يمثل بداية العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان المبارك.

موعد ميلاد هلال شهر رجب 1448 هـ

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن هلال شهر رجب سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة و44 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي، وذلك يوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر 2026 (يوم الرؤية الشرعية).

مدة بقاء الهلال في السماء وتحديد أول أيام الشهر

وأوضحت البيانات الفلكية أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 19 دقيقة، وفي سماء القاهرة لمدة 16 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية).

أما في باقي محافظات جمهورية مصر العربية فيبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 16 و20 دقيقة، بينما يبقى في العواصم والمدن العربية والإسلامية لمدد تتراوح بين 10 و27 دقيقة.

وبناءً على هذه المعطيات الفلكية، تكون غرة شهر رجب لعام 1448 هجرياً فلكياً يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2026.