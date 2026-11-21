كشفت تسلا الأمريكية عن سايبرتراك للمرة الأولى خلال نوفمبر 2019، في خطوة مثلت توجهًا مختلفًا في تصميم شاحنات البيك أب الكهربائية، بعدما ظهرت السيارة بهيكل ذي زوايا حادة وخطوط هندسية غير تقليدية، بعيدًا عن الشكل المعتاد لهذا النوع من المركبات.

وأثار تصميمها نقاشًا واسعًا منذ الكشف عنها، خاصة مع اعتمادها على هيكل خارجي مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، ومساحات زجاجية كبيرة، وواجهة أمامية ذات طابع مستقبلي.

وبعد عدة سنوات من تقديم النموذج الأولي، بدأت تسلا عمليات لإطلاق السيارة في نوفمبر 2023، مع توفير أكثر من إصدار يختلف في عدد المحركات والأداء والمدى الكهربائي.

تسلا سايبرتراك

تسلا Cyberbeast عالية التجهيز

تتوفر تسلا سايبرتراك بفئة Cyberbeast التي تعتمد على منظومة دفع كهربائية ثلاثية المحركات، وتصل قوتها الإجمالية المتداولة إلى نحو 845 حصانًا، مع نظام دفع كلي.

وتستهدف الفئة الأعلى توفير استجابة قوية عند التسارع، مع توزيع القوة على العجلات الأربع، بما يتناسب مع طبيعة السيارة وأبعادها الكبيرة، حيث تصل سرعة Cyberbeast القصوى إلى 209 كيلومترات في الساعة، بينما يمكنها الانطلاق من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.7 ثانية.

تسلا سايبرتراك

مدى القيادة والشحن وقدرات السحب

تعتمد سايبرتراك على منظومة كهربائية بالكامل، وتختلف قدرتها على قطع المسافات وفق الفئة، ويصل المدى التقديري لفئة الدفع الرباعي ثنائية المحركات إلى 523 كيلومترًا.

وتصل قدرة السحب القصوى في الفئات المجهزة إلى 4,990 كجم، وهو ما يضعها ضمن الشاحنات الكهربائية ذات إمكانات السحب المرتفعة، وتدعم السيارة الشحن السريع عبر شبكة الشواحن المتوافقة، مع قدرة شحن قصوى تصل إلى 325 كيلوواط.

تسلا سايبرتراك

أبعاد سايبرتراك

تنتمي تسلا سايبرتراك إلى فئة شاحنات البيك أب الكبيرة، ويبلغ طولها نحو 5,683 مم، بينما يصل عرضها إلى 2,201 مم عند طي المرايا الجانبية، ويرتفع إلى نحو 2,413 مم عند فتحها.

ويبلغ ارتفاع السيارة قرابة 1,791 مم في وضعية محددة لنظام التعليق، فيما تصل قاعدة العجلات إلى 3,635 مم، ومن أبرز التجهيزات المرتبطة بالحركة على الطرق الوعرة نظام التعليق الهوائي المتكيف، مع وصول الخلوص الأرضي إلى 406 مم في وضع .Extract

تسلا سايبرتراك

أبرز تقنيات تسلا سايبرتراك

تضم السيارة تسلا سايبرتراك شاشة مركزية تعمل باللمس بقياس 18.5 بوصة، إلى جانب شاشة خلفية بقياس 9.4 بوصة مخصصة لركاب الصف الثاني، وتوفر الشاشة الخلفية إمكانية التحكم في بعض وظائف التكييف والمقاعد والوسائط الترفيهية.

كما يأتي النظام الصوتي مكونًا من 15 سماعة، مع تجهيزات اتصال وترفيه متنوعة، وتضم المقصورة مقاعد بكسوة فاخرة، مع إمكانية ضبط المقاعد الأمامية كهربائيًا وتوفير التدفئة والتبريد، إلى جانب تدفئة المقاعد الخلفية في التجهيزات المتاحة.

وتضم السيارة مجموعة من أنظمة السلامة والمساعدة الإلكترونية، تشمل الوسائد الهوائية وأنظمة التحكم الإلكتروني في الثبات والجر، إلى جانب المكابح المانعة للانغلاق وأنظمة الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، كما تتوفر تقنيات التحذير من الاصطدام الأمامي ورصد المشاة ومساعدة تجنب مغادرة المسار.