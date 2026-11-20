يحتوي السوق المصري للسيارات على مجموعة متنوعة من الإصدارات، والتي تختلف من وفقًا للتجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب بلد المنشأ، بالإضافة إلى تنوع عناصر التصميمات، ومنها فئة الهاتشباك والسيدان.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع أرخص 5 سيارات هاتشباك وسيدان في مصر

سوزوكي التو

سوزوكي التو

تعتمد السيارة سوزوكي ألتو على محرك 1000 سي سي، بقوة 66 حصانًا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 89 نيوتن متر، وناقل سرعات يدوي مانيوال، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، ويبلغ سعر السيارة نحو 535 ألف جنيه.

بايك U5 PLUS

بايك U5 PLUS

زودت بايك U5 PLUS بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 111 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وتتراوح أسعار السيارة بين 725,000 و 995,000 جنيه.

شيري أريزو 5

شيري أريزو 5

تعتمد شيري أريزو 5 فنيًا على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 114 حصانًا، و 141 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي طراز CVT، أو مانيوال، بتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وتتراوح أسعار السيارة بين 705,000 و 790,000 جنيه.

سوزوكي اسبريسو

سوزوكي اسبريسو

تقدم سوزوكي اسبريسو بمحرك سعة 1000 سي سي، وعزم دوران 90 نيوتن/متر، بينما يتمكن موتور السيارة من ضخ 67 حصانا، يعمل مع ناقل حركة أوتوماتيكي، بتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر 705,000 جنيه.

جيلي EX2

جيلي EX2

تعتمد السيارة جيلي EX2 على محرك كهربائي يضخ 113 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 150 نيوتن متر، مع مدى يصل إلى 395 كيلومتر، بالإضافة إلى سرعة قصوى تقدر بـ 130 كيلومتر في الساعة، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتبدأ أسعار السيارة من 789,900 إلى 899,900 جنيه.