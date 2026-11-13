أدوية البرد والإنفلونزا لا تناسب الجميع بنفس القدر.. أخطاء احذرها عند الاستخدام

عندما تشعر بالإنهاك بسبب الإصابة بـ البرد و الإنفلونزا، قد تميل إلى تناول أي شيء يعدك بتخفيف الأعراض.

ولسوء الحظ، يقع الكثيرون في خطأ شائع يتمثل في تناول عدة أدوية لعلاج البرد والإنفلونزا -تُصرف دون وصفة طبية- في آنٍ واحد، دون إدراك أن هذه الأدوية قد تشترك في العديد من المكونات الفعالة ذاتها.

وهذا قد يزيد من احتمالية حدوث آثار جانبية، أو جرعات زائدة غير مقصودة، أو تفاعلات دوائية؛ لا سيما عند احتواء الأدوية على مكونات مثل "الأسيتامينوفين" (paracetamol)، ومضادات الاحتقان، ومضادات الهيستامين، ومثبطات السعال.

أخطاء شائعة عند استخدام أدوية البرد والإنفلونزا

١. عدم قراءة الملصقات بعناية

أهمية قراءة الملصقات

من أكبر الأخطاء تجاهل الملصق أو التعليمات الموجودة على أدوية البرد والإنفلونزا. تحتوي هذه الملصقات على معلومات بالغة الأهمية حول المكونات الفعالة، وحدود الجرعة، والتحذيرات. فبدون قراءتها، تُخاطر بتناول جرعة زائدة أو الجمع بين أدوية لا يجوز خلطها.

تحذيرات شائعة يجب الانتباه إليها على الملصقات



المكونات الفعالة: تحتوي العديد من أدوية البرد على الباراسيتامول، الذي قد يُسبب تلفًا في الكبد عند تناول جرعة زائدة.

تنبيهات الحساسية: قد لا تكون مكونات مثل الأسبرين أو الإيبوبروفين آمنة للجميع.

القيود العمرية: لا يُنصح باستخدام بعض الأدوية للأطفال أو كبار السن.

التفاعلات الدوائية: قد تتداخل بعض المكونات مع الأدوية الموصوفة.

اتبع دائمًا الجرعة والتوقيت الموصى بهما بدقة. إذا كانت لديك أي أسئلة، يتوفر طبيب مرخص عبر مكالمة فيديو على منصة Doctronic لمساعدتك في تحديد ما هو آمن لك.

٢. تناول جرعات مكررة من الباراسيتامول ومكونات أخرى



خطر تكرار المكونات

تشترك العديد من أدوية البرد والإنفلونزا في مكونات شائعة مثل الباراسيتامول، ومزيلات الاحتقان، ومضادات الهيستامين. قد يؤدي تناول عدة منتجات مختلفة في وقت واحد إلى تناول جرعات مكررة من هذه المواد، مما يزيد من خطر الآثار الجانبية أو التسمم.

إذا كنت تتساءل عما إذا كان بإمكانك تناول أدفيل مع تايلينول للبرد والإنفلونزا، فتحقق من المكونات أولاً: أدفيل يحتوي على إيبوبروفين، بينما يحتوي تايلينول للبرد والإنفلونزا على الباراسيتامول، لذا فإن السؤال هو ما إذا كان أي منتج آخر تتناوله يحتوي على أي منهما. يستحق الباراسيتامول عناية خاصة، لأن الإفراط في تناوله قد يضر بالكبد. قد تحتوي منتجات علاج الأعراض المتعددة، ومنتجات النهار، ومنتجات الليل على نفس المكون النشط، ولا يُذكر ذلك دائمًا على الجزء الأمامي من العبوة. يُذكر ذلك في قسم "المكونات النشطة" على الجزء الخلفي من العبوة.

أدوية البرد

3. تجاهل ضغط الدم، وأمراض الكبد، والتفاعلات الدوائية

لماذا يُعد تاريخك الطبي مهماً؟



لا تناسب أدوية البرد والأنفلونزا الجميع بنفس القدر؛ إذ يجب على الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مثل ارتفاع ضغط الدم، أو السكري، أو أمراض الكبد، أو الربو توخي الحذر بشكل خاص. فبعض المكونات قد تؤدي إلى تفاقم هذه الأمراض أو تتفاعل مع الأدوية المستخدمة لعلاجها. على سبيل المثال، يمكن للأدوية المزيلة للاحتقان -مثل "سودوإيفيدرين" (pseudoephedrine) و"فينيل إفرين" (phenylephrine)- أن ترفع ضغط الدم. كما يجب تجنب تناولها بالتزامن مع مثبطات أكسيداز أحادي الأمين (MAOIs)، وهي فئة من الأدوية المضادة للاكتئاب.

4. التعامل مع أعراض الأنفلونزا التي تتطلب استشارة طبيب أو استخدام مضادات الفيروسات

متى يجب طلب المشورة الطبية؟

لا ينبغي التعامل مع كل سعال أو حمى باستخدام الأدوية التي تُصرف دون وصفة طبية فقط؛ فبعض الأعراض قد تشير إلى عدوى أو حالة صحية أكثر خطورة تتطلب رعاية طبية متخصصة.

علامات تحذيرية تستدعي الانتباه:

ارتفاع درجة الحرارة أو استمرارها لأكثر من ثلاثة أيام.

ألم شديد في الصدر أو صعوبة في التنفس.

الشعور بالارتباك أو الإرهاق الشديد.

تفاقم الأعراض رغم تناول الدواء.

إن استخدام الأدوية لإخفاء أعراض خطيرة قد يؤدي إلى تأخير التشخيص والعلاج. ففي حالات مثل ألم الصدر الشديد، أو صعوبة التنفس، أو الارتباك المفاجئ، يجب طلب الرعاية الطبية الطارئة فوراً (اتصل بالطوارئ). أما بالنسبة للعلامات التحذيرية الأخرى، فيمكن لطبيب مختص تقييم أعراضك من خلال استشارة طبية عبر الفيديو.