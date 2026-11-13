رئيس جامعة القاهرة يعقد اجتماعًا موسعًا مع القيادات الأكاديمية والإدارية لمناقشة الخطة التنفيذية لمشروع «Tier 1»

د. محمد سامي عبد الصادق: مشروع (Tier 1) يبني على إنجازات جامعة القاهرة وتقدمها في التصنيفات الدولية، ويستهدف تعزيز تنافسيتها العالمية من خلال 10 محاور استراتيجية و50 مبادرة ومشروعًا خلال 3 سنوات.

رئيس جامعة القاهرة: نجاح المشروع مسئولية مؤسسية مشتركة تتطلب توحيد الرؤى وتكامل الأدوار وتحويل المستهدفات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والقياس.

د. محمد سامي عبد الصادق: نسعى من خلال مشروع (Tier 1) إلى تعظيم إسهام جامعة القاهرة في دعم الاقتصاد الوطني، وربط البحث العلمي والابتكار باحتياجات التنمية، وتعزيز الشراكة مع قطاعات الإنتاج والاستثمار.

مناقشات موسعة حول أولويات التنفيذ والتكلفة التقديرية للمشروعات ومتطلبات التمويل والحوكمة ومؤشرات الأداء والتحديات المتوقعة.

رئيس جامعة القاهرة يوجه بعقد اجتماعات دورية لمتابعة الأداء والتنفيذ وترسيخ ثقافة الحوار والمكاشفة، وتوظيف مشروعات تخرج الطلاب في خدمة مبادرات (Tier 1).



عقد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، اجتماعًا موسعًا بقاعة القاسمي بالمكتبة المركزية الجديدة، ضم نواب رئيس الجامعة،، وعمداء الكليات ووكلاءها، وأمين عام الجامعة، ومنسق اللجنة التنفيذية لمشروع (Tier 1)، وأعضاء اللجنة من منسقي المحاور الاستراتيجية وفرق العمل، إلى جانب عدد من القيادات الاكاديمية والإدارية بالجامعة، وذلك لمناقشة الخطة التنفيذية لمشروع (Tier 1)، الهادف إلى تعزيز ريادة جامعة القاهرة عالميًا والتحول إلى جامعة ذكية من الفئة الأولى، وذلك خلال الفترة من يناير 2027 حتى ديسمبر 2029، ومناقشة مستهدفاته ومبادراته وآليات تنفيذه، بما يعزز المشاركة المؤسسية وتكامل الأدوار بين مختلف قطاعات الجامعة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن مشروع (Tier 1) لا يبدأ من نقطة الصفر، وإنما ينطلق من رصيد الجامعة الأكاديمي والبحثي، وما حققته من تقدم في التصنيفات الدولية، وتطوير منظومة البحث العلمي والابتكار، وتفعيل استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي، بهدف البناء على هذه المكتسبات وتعزيز ريادتها وتنافسيتها عالميًا، من خلال منظومة تطوير مؤسسي متكاملة ومستدامة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن الخطة التنفيذية تمتد على مدار 36 شهرًا، وتتضمن 10 محاور استراتيجية و50 مبادرة ومشروعًا، تستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم والبحث العلمي والابتكار، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتطوير البنية التحتية، وتنمية الموارد الذاتية، وتوسيع الشراكات الدولية، والارتقاء بكفاءة الأداء المؤسسي، مؤكدًا أن نجاح المشروع مسئولية مشتركة تتطلب رؤية واضحة ولغة مؤسسية موحدة، وتحديدًا دقيقًا للأولويات والمسئوليات ومؤشرات قياس الأداء.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الخطة تستند إلى مجموعة من المرجعيات الوطنية والتشريعية والاستراتيجية، وفي مقدمتها رؤية مصر 2030، والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالتعليم العالي والبحث العلمي، والتشريعات المنظمة للجامعات وحوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مشددًا على أهمية الانطلاق من تقييم واقعي للوضع الراهن والتحديات التي تواجه الجامعة، وفي مقدمتها تحسين الأوضاع المادية والمهنية لأعضاء هيئة التدريس، وتوفير بيئة عمل جاذبة للكفاءات، ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، وتنويع مصادر التمويل وتحقيق الاستدامة المالية والإدارية.

وأضاف الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن جامعة القاهرة تسعى من خلال مشروع (Tier 1) إلى تعظيم إسهامها في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال ربط البحث العلمي والابتكار باحتياجات المجتمع وقطاعات الإنتاج، وتوسيع الشراكات مع مؤسسات الصناعة والاستثمار، وتعزيز ريادة الأعمال، والاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية للجامعة في تقديم حلول تطبيقية للتحديات التنموية ودعم صناعة القرار.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور خالد سليمان، مدير مركز جامعة القاهرة لضمان جودة التعليم والاعتماد ومنسق المشروع، عرضًا للإطار العام للخطة التنفيذية وأهدافها ومستهدفاتها، أعقبه تقديم منسقي المحاور الاستراتيجية وفرق العمل عروضًا تفصيلية للمبادرات والمشروعات المقترحة، وتكلفتها التقديرية ومتطلبات تنفيذها، ومناقشة أولوياتها والجداول الزمنية ومؤشرات الأداء المرتبطة بها.

وشملت العروض والمناقشات المحاور الاستراتيجية العشرة للمشروع، وهي: التميز الأكاديمي، والبحث العلمي والابتكار، والبنية التحتية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والتدويل، والحوكمة الذكية، والاستدامة المالية، ورأس المال البشري، والجامعة الخضراء، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وريادة الأعمال.

وشارك في تقديم العروض والمناقشات كل من الدكتور أحمد سمير، والدكتورة جالا محمود، والدكتور هيثم حمزة، والدكتور صالح الشيخ، والدكتور أيمن يحيى، والدكتورة سهير رمضان، والدكتورة إيمان هريدي، والدكتور محمود السعيد، والدكتور محمد نجيب، والدكتورة هايدي بيومي، والدكتورة عبير محروس، والدكتور عمرو سليمان، حيث تناولت العروض المبادرات والمشروعات المقترحة داخل المحاور المختلفة، ومتطلبات تنفيذها والتكامل بينها.

وشهد الاجتماع حوارًا موسعًا حول أولويات التنفيذ والتحديات المتوقعة، والتكلفة التقديرية للمبادرات ومتطلبات تمويلها، وآليات الحوكمة والمتابعة وتقييم الأداء، إلى جانب الاستماع إلى رؤى ومقترحات الحضور بشأن تطوير الأداء الأكاديمي والبحثي والإداري، وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة، بما يضمن واقعية المستهدفات ووضوح المسئوليات والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

ووجه رئيس جامعة القاهرة بعقد اجتماعات موسعة بصورة دورية ومنتظمة، وفق جدول أعمال محدد، لمناقشة مختلف جوانب الأداء الجامعي ومتابعة تنفيذ المشروعات، وترسيخ ثقافة الحوار المفتوح والمكاشفة بين القيادات الأكاديمية والإدارية، بما يضمن مشاركة جميع قطاعات الجامعة في مواجهة التحديات وصياغة الحلول ومتابعة نتائج التنفيذ.

كما شدد الدكتور محمد سامي عبد الصادق على ضرورة توجيه مشروعات تخرج الطلاب لخدمة محاور ومبادرات مشروع (Tier 1)، والاستفادة من أفكارهم وحلولهم التطبيقية في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والاستدامة وريادة الأعمال وغيرها من المجالات المرتبطة بأولويات التطوير، بما يعزز دور الطلاب كشركاء فاعلين في بناء مستقبل جامعتهم.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين اللجنة التنفيذية ومختلف كليات الجامعة ومعاهدها وقطاعاتها، ومتابعة تنفيذ المبادرات والمشروعات وفق الجداول الزمنية ومؤشرات الأداء المستهدفة، بما يضمن الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة تعزز مكانة جامعة القاهرة وريادتها إقليميًا ودوليًا.