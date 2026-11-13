مسجد الأدارسة بالأقصر.. حكاية مكان احتضن دروس أحمد بن إدريس قبل 200 عام

في قلب مدينة الزينية شمال الأقصر، لا يقف مسجد الأدارسة باعتباره واحدا من المساجد القديمة فحسب، بل يحمل بين جدرانه حكاية تاريخية ارتبطت بأحد أبرز أعلام العلم والتصوف في القرن الثالث عشر الهجري، وهو العارف بالله السيد أحمد بن إدريس، الذي اتخذ من هذا المكان مقرا للعبادة والتدريس، وترك فيه أثرا ظل حاضرا في ذاكرة الأهالي وأبناء الأسرة الإدريسية حتى اليوم.

وتبدأ الحكاية من عام 1229 هجرية، الموافق نحو 1814 ميلادية، عندما وصل السيد أحمد بن إدريس إلى الزينية خلال رحلته إلى صعيد مصر، والتي امتدت لعدة سنوات، ليصبح المسجد أحد أبرز الأماكن التي شهدت نشاطه العلمي والدعوي، حيث لم تقتصر رسالته على إقامة الشعائر، وإنما تحول المكان إلى مجلس مفتوح للعلم وتربية المريدين وتعليم الناس.

وكان الشيخ يحرص على عقد مجلسين يوميا للتدريس، يبدأ الأول من الضحى وحتى الظهر، بينما ينعقد الثاني من بعد صلاة العصر حتى المغرب، ثم يخصص الفترة بين المغرب والعشاء للخلوة والذكر. ومن هنا ارتبطت بالمسجد حكاية ورد «كنز السعادة»، الذي ترويه الذاكرة الإدريسية باعتباره من الأوراد التي أملاها الشيخ على تلميذه أبي المعالي خلال إحدى جلسات الخلوة.

من الزينية إلى الحجاز.. رسالة لم تتوقف برحيل صاحبها

ورغم مغادرة أحمد بن إدريس للزينية متجها إلى الحجاز، ثم استقراره بمدينة صبيا في بلاد تهامة، فإن علاقته بالمكان لم تنته، إذ حمل تلاميذه تعاليمه وواصلوا السير على نهجه. وبعد وفاته عام 1253 هجرية، تولى تلميذه الشيخ إبراهيم الرشيد مواصلة النشاط العلمي والذكري، وأقام فترة في الخلوة المقابلة للمسجد، محافظا على البرنامج الذي وضعه شيخه، قبل انتقاله إلى مكة المكرمة ومواصلة التدريس بالمسجد الحرام.

ولم تتوقف صلة الأسرة الإدريسية بالزينية عند هذا الحد، ففي عام 1277 هجرية وصل السيد عبد العالي، نجل السيد أحمد بن إدريس، إلى المدينة، وأقام بها حتى عام 1294 هجرية، وشكل وجوده بداية مرحلة جديدة في تاريخ المكان، بعدما استقرت ذريته بالقرب من المسجد والخلوة، وأصبحت الزينية واحدة من المحطات المهمة في تاريخ الأسرة الإدريسية بمصر.

وتوالت أدوار أبناء الأسرة في خدمة المسجد، فتولى السيد محمد المرتضى بن السيد عبد العالي الخطابة، ثم تعاقب عدد من أفراد الأسرة على الإمامة وخدمة الشعائر، ومن بينهم الشيخ محمد سباق والسيد إدريس بن السيد مصطفى بن السيد عبد العالي، الذي تولى الإمامة بعد ضم المسجد إلى وزارة الأوقاف المصرية.

الخديوي عباس حلمي الثاني.. محطة بارزة في تاريخ المسجد

ومن أبرز المحطات العمرانية التي شهدها مسجد الأدارسة تجديد عمارته عام 1328 هجرية، الموافق نحو 1910 ميلادية، خلال عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، وهي المرحلة التي ارتبطت أيضا بإنشاء مدرسة ابتدائية بجوار المسجد، تكريما للسيد المأمون بن السيد عبد العالي، الذي تذكر الرواية الإدريسية أنه كان أستاذا للخديوي.

وبذلك أصبح محيط المسجد يجمع بين العبادة والتعليم، في صورة تعكس المكانة التي احتلها العلم ورجاله في تاريخ هذه المنطقة، كما عزز ارتباط المسجد بالحياة اليومية لأهالي الزينية والقرى المجاورة.

أجيال تتعاقب على خدمة المسجد

وعلى مدار العقود التالية، ظلت الأسرة الإدريسية حاضرة في إدارة الشؤون الدينية للمسجد، وتوارث أبناؤها مسؤولية الإمامة والخطابة وخدمة رواده، ومن الأسماء التي ارتبطت بهذه المسيرة السيد إدريس، ثم السيد جعفر بن السيد أحمد بن السيد مصطفى، والدكتور مصعب الإدريسي الذي تولى الخطابة لسنوات.

كما تولى الإمامة بعد ذلك عدد من أئمة وزارة الأوقاف، من بينهم فضيلة السيد رضا، المعروف بحمودة، بن السيد محمد بن السيد السنوسي بن السيد عبد العالي، رحمه الله، وهو أحد أبناء الأسرة الإدريسية، قبل أن يتولى نجله السيد أحمد رضا الإمامة بالمسجد حاليا، بصفته إماما معينا من وزارة الأوقاف المصرية.

وشهد المسجد والساحة الإدريسية خلال السنوات الأخيرة أعمال تجديد وإعادة بناء، إلى جانب تجديد المدرسة المجاورة، لتتغير ملامح البناء مع الاحتفاظ بقيمته التاريخية وارتباطه بسيرة السيد أحمد بن إدريس وأسرته.

ذاكرة دينية تتجاوز حدود المكان

ولا تنفصل الساحة الإدريسية عن تاريخ المسجد، فقد ظلت امتدادا لدوره الديني والاجتماعي، ومقصدا للمحبين والزائرين، ومكانا تتواصل فيه مجالس الذكر واستعادة سيرة الشيخ وتلاميذه، لتبقى الزينية مرتبطة بواحدة من المحطات المهمة في تاريخ المدرسة الإدريسية.

وبين عام 1229 هجرية، حين شهدت الزينية حضور السيد أحمد بن إدريس، وعام 1328 هجرية الذي شهد تجديد عمارة المسجد في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، وصولا إلى أعمال التطوير الحديثة، تظل حكاية مسجد الأدارسة شاهدة على تاريخ طويل من العلم والعبادة والتواصل بين الأجيال.

إنه مسجد لم تصنع قيمته جدرانه القديمة وحدها، وإنما صنعها تاريخ من المجالس العلمية، وأسماء تركت بصمتها في حياة المكان، وأسرة حافظت على ارتباطها به جيلا بعد جيل، ليظل أحد الشواهد الدينية والتاريخية التي تستحق أن يعرفها أبناء الأقصر وزوارها.