قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا تستهدف 15 سفينة تنقل أسلحة ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية
الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 10 ملايين جنيه
3 أهداف تفصل صلاح عن عرش منتخب مصر.. هل يحطم رقم حسام حسن أمام مالاوي؟
إعادة تدوير الزيوت المستعملة.. التخطيط تستعرض المشروعات الخضراء الذكية في مؤتمر المناخ بتركيا
عيار 21 بكام؟.. استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-11-2026
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل لأمن العراق واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه
فلسطين تعرب عن تضامنها مع الإمارات إثر حادثٍ مروري بالفجيرة
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة
وزير الخارجية يبحث مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام مستجدات القضية الفلسطينية
مستوطنون يطلقون الرصاص على قاطفي الزيتون في ببيت لحم
زلزال بقوة 4 درجات يضرب محافظة كوماموتو اليابانية
وزير الدولة للإنتاج الحربي ورئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يشهدان توقيع بروتوكول لتعزيز الشراكة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مسجد الأدارسة بالأقصر.. حكاية مكان احتضن دروس أحمد بن إدريس قبل 200 عام

مسجد الأدارسة بالأقصر.. حكاية مكان احتضن دروس العارف بالله أحمد بن إدريس قبل أكثر من 200 عام
مسجد الأدارسة بالأقصر.. حكاية مكان احتضن دروس العارف بالله أحمد بن إدريس قبل أكثر من 200 عام
شمس يونس

في قلب مدينة الزينية شمال الأقصر، لا يقف مسجد الأدارسة باعتباره واحدا من المساجد القديمة فحسب، بل يحمل بين جدرانه حكاية تاريخية ارتبطت بأحد أبرز أعلام العلم والتصوف في القرن الثالث عشر الهجري، وهو العارف بالله السيد أحمد بن إدريس، الذي اتخذ من هذا المكان مقرا للعبادة والتدريس، وترك فيه أثرا ظل حاضرا في ذاكرة الأهالي وأبناء الأسرة الإدريسية حتى اليوم.

وتبدأ الحكاية من عام 1229 هجرية، الموافق نحو 1814 ميلادية، عندما وصل السيد أحمد بن إدريس إلى الزينية خلال رحلته إلى صعيد مصر، والتي امتدت لعدة سنوات، ليصبح المسجد أحد أبرز الأماكن التي شهدت نشاطه العلمي والدعوي، حيث لم تقتصر رسالته على إقامة الشعائر، وإنما تحول المكان إلى مجلس مفتوح للعلم وتربية المريدين وتعليم الناس.

وكان الشيخ يحرص على عقد مجلسين يوميا للتدريس، يبدأ الأول من الضحى وحتى الظهر، بينما ينعقد الثاني من بعد صلاة العصر حتى المغرب، ثم يخصص الفترة بين المغرب والعشاء للخلوة والذكر. ومن هنا ارتبطت بالمسجد حكاية ورد «كنز السعادة»، الذي ترويه الذاكرة الإدريسية باعتباره من الأوراد التي أملاها الشيخ على تلميذه أبي المعالي خلال إحدى جلسات الخلوة.

من الزينية إلى الحجاز.. رسالة لم تتوقف برحيل صاحبها

ورغم مغادرة أحمد بن إدريس للزينية متجها إلى الحجاز، ثم استقراره بمدينة صبيا في بلاد تهامة، فإن علاقته بالمكان لم تنته، إذ حمل تلاميذه تعاليمه وواصلوا السير على نهجه. وبعد وفاته عام 1253 هجرية، تولى تلميذه الشيخ إبراهيم الرشيد مواصلة النشاط العلمي والذكري، وأقام فترة في الخلوة المقابلة للمسجد، محافظا على البرنامج الذي وضعه شيخه، قبل انتقاله إلى مكة المكرمة ومواصلة التدريس بالمسجد الحرام.

ولم تتوقف صلة الأسرة الإدريسية بالزينية عند هذا الحد، ففي عام 1277 هجرية وصل السيد عبد العالي، نجل السيد أحمد بن إدريس، إلى المدينة، وأقام بها حتى عام 1294 هجرية، وشكل وجوده بداية مرحلة جديدة في تاريخ المكان، بعدما استقرت ذريته بالقرب من المسجد والخلوة، وأصبحت الزينية واحدة من المحطات المهمة في تاريخ الأسرة الإدريسية بمصر.

وتوالت أدوار أبناء الأسرة في خدمة المسجد، فتولى السيد محمد المرتضى بن السيد عبد العالي الخطابة، ثم تعاقب عدد من أفراد الأسرة على الإمامة وخدمة الشعائر، ومن بينهم الشيخ محمد سباق والسيد إدريس بن السيد مصطفى بن السيد عبد العالي، الذي تولى الإمامة بعد ضم المسجد إلى وزارة الأوقاف المصرية.

الخديوي عباس حلمي الثاني.. محطة بارزة في تاريخ المسجد

ومن أبرز المحطات العمرانية التي شهدها مسجد الأدارسة تجديد عمارته عام 1328 هجرية، الموافق نحو 1910 ميلادية، خلال عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، وهي المرحلة التي ارتبطت أيضا بإنشاء مدرسة ابتدائية بجوار المسجد، تكريما للسيد المأمون بن السيد عبد العالي، الذي تذكر الرواية الإدريسية أنه كان أستاذا للخديوي.

وبذلك أصبح محيط المسجد يجمع بين العبادة والتعليم، في صورة تعكس المكانة التي احتلها العلم ورجاله في تاريخ هذه المنطقة، كما عزز ارتباط المسجد بالحياة اليومية لأهالي الزينية والقرى المجاورة.

أجيال تتعاقب على خدمة المسجد

وعلى مدار العقود التالية، ظلت الأسرة الإدريسية حاضرة في إدارة الشؤون الدينية للمسجد، وتوارث أبناؤها مسؤولية الإمامة والخطابة وخدمة رواده، ومن الأسماء التي ارتبطت بهذه المسيرة السيد إدريس، ثم السيد جعفر بن السيد أحمد بن السيد مصطفى، والدكتور مصعب الإدريسي الذي تولى الخطابة لسنوات.

كما تولى الإمامة بعد ذلك عدد من أئمة وزارة الأوقاف، من بينهم فضيلة السيد رضا، المعروف بحمودة، بن السيد محمد بن السيد السنوسي بن السيد عبد العالي، رحمه الله، وهو أحد أبناء الأسرة الإدريسية، قبل أن يتولى نجله السيد أحمد رضا الإمامة بالمسجد حاليا، بصفته إماما معينا من وزارة الأوقاف المصرية.

وشهد المسجد والساحة الإدريسية خلال السنوات الأخيرة أعمال تجديد وإعادة بناء، إلى جانب تجديد المدرسة المجاورة، لتتغير ملامح البناء مع الاحتفاظ بقيمته التاريخية وارتباطه بسيرة السيد أحمد بن إدريس وأسرته.

ذاكرة دينية تتجاوز حدود المكان

ولا تنفصل الساحة الإدريسية عن تاريخ المسجد، فقد ظلت امتدادا لدوره الديني والاجتماعي، ومقصدا للمحبين والزائرين، ومكانا تتواصل فيه مجالس الذكر واستعادة سيرة الشيخ وتلاميذه، لتبقى الزينية مرتبطة بواحدة من المحطات المهمة في تاريخ المدرسة الإدريسية.

وبين عام 1229 هجرية، حين شهدت الزينية حضور السيد أحمد بن إدريس، وعام 1328 هجرية الذي شهد تجديد عمارة المسجد في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، وصولا إلى أعمال التطوير الحديثة، تظل حكاية مسجد الأدارسة شاهدة على تاريخ طويل من العلم والعبادة والتواصل بين الأجيال.

إنه مسجد لم تصنع قيمته جدرانه القديمة وحدها، وإنما صنعها تاريخ من المجالس العلمية، وأسماء تركت بصمتها في حياة المكان، وأسرة حافظت على ارتباطها به جيلا بعد جيل، ليظل أحد الشواهد الدينية والتاريخية التي تستحق أن يعرفها أبناء الأقصر وزوارها.

الاقصر أخبار الاقصر مساجد الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال - أرشيفية

عالم زلازل: إسرائيل على أعتاب كارثة مدمرة

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 نوفمبر

محمد صلاح

تحدثت عنها ولم أكتبها.. خال محمد صلاح يتبرأ من التغريدة المثيرة للجدل ضد حسام حسن

سعر الذهب

سعر عيار الذهب 24 في الصاغة الآن

الدعاء

أفضل دعاء قبل صلاة الجمعة.. 10 كلمات لا ترد للمهموم وصاحب الحاجة

سعر الدولار

أعلى سعر دولار في البنوك الآن

حالة الطقس

ظاهرة جوية تضرب مصر 5 ساعات وتحذير عاجل للسائقين.. ماذا حدث؟

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 5950 جنيها

ترشيحاتنا

جحيم العابرين

3 أفلام عربية.. ماذا يقدم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم؟

غرام

فرقة غرام تحيي ليلة تراثية بقبة الغوري

عمرو دياب

عمرو دياب يتألق في حفل خاص بالشيخ زايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد