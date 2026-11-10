10 وصايا من أمجد الحداد للوقاية من أمراض الشتاء.. أبرزها لقاح الإنفلونزا والتغذية

كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، عن مجموعة من النصائح والإرشادات التي تساعد المواطنين على الاستعداد لفصل الشتاء، مؤكدًا أهمية الاهتمام بالملابس والتغذية والنوم وممارسة الرياضة، إلى جانب الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية.

ارتداء الملابس الشتوية والقطنية

وقال استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «قلبك مع جمال شعبان»، تقديم الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، إن أولى النصائح تتمثل في ارتداء الملابس الشتوية المناسبة، مع تفضيل الملابس القطنية.

وأضاف أن المواطنين عليهم الانتباه إلى انخفاض درجات الحرارة عند الخروج من المنزل في الصباح، مشيرًا إلى أهمية تجنب التعرض المفاجئ للبرودة.

لقاح الإنفلونزا والتغذية الصحية

وأشار الحداد إلى أهمية الحصول على لقاح الإنفلونزا خلال هذه الفترة، موضحًا أنه يساعد على الوقاية من الإنفلونزا الموسمية وتقليل مخاطر الإصابة بمضاعفاتها.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالتغذية الصحية التي تدعم وظائف الجهاز المناعي، من خلال تناول البقوليات والمكسرات والعدس والفول، والاعتماد على الوجبات الطبيعية المتوازنة.

التعرض للشمس وتناول الفاكهة

وأوضح أن التعرض الآمن لأشعة الشمس يساعد الجسم على إنتاج فيتامين «د»، لافتًا إلى أهمية تناول الفاكهة الغنية بفيتامين «سي»، مثل الجوافة والبرتقال، ضمن نظام غذائي متوازن.

النوم والرياضة والابتعاد عن التوتر

وتابع أن ممارسة الرياضة بانتظام والحصول على ساعات نوم كافية من العوامل المهمة للحفاظ على صحة الجسم، محذرًا من التوتر والقلق المستمرين، لما قد يترتب عليهما من تأثيرات سلبية على الصحة.

واختتم الحداد نصائحه بالتأكيد على أهمية الالتزام بالعادات الصحية اليومية باعتبارها جزءًا أساسيًا من الاستعداد لفصل الشتاء والحد من فرص الإصابة بالأمراض الموسمية.