قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بناء الحركة الإسلامية في الغرب.. رئيس مجلس مسلمي أوروبا يكشف كيفية نشر فكر الجماعة الإرهابية بالخارج
بشرى سارة شأن تكليف دفعة أسنان 2023 وأوائل خريجي عين شمس
مجلس الوزراء السعودي يقر أول نظام شامل لحماية المستهلك.. غرامات تصل إلى 8 ملايين ريال
تسجيل صوتي لرئيس مجلس مسلمي أوروبا يقر بدور الإخوان في تأسيس المجلس: جمعنا الإخوان في بريطانيا وألبانيا والنمسا وأسسناه
اعتقال أحد كبار أفراد الجيش الأمريكي في بريطانيا للاشتباه بتجسسه لصالح روسيا
تضُم 8 محافظات.. ما هي اختصاصات اللجنة العليا لإدارة سواحل المتوسط؟
بعد 4 أيام من اختفائه.. العثور على جثة النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت
عقب إحالته للتحقيق.. محمد فاروق يعتذر للشعب المصري عن خطأ حلقة «البريمو» ويعزي أسر الضحايا
برعاية سيراميكا كليوباترا والنائب محمد أبو العينين.. إطلاق مسابقة معمارية كبرى لتصميم بوابة الشيخ زايد
هبوط محلي وعالمي.. سعر الذهب عيار 21 مساء اليوم الثلاثاء
أحمد موسى: يجب ملاحقة الإخوان قضائيا على مستوى العالم وأمتلك أرشيفا يوثق مخططاتهم
مقتل زعيم خلية مسلحة تابعة للنظام السوري السابق وإصابة أحد أفرادها في طرطوس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

10 وصايا من أمجد الحداد للوقاية من أمراض الشتاء.. أبرزها لقاح الإنفلونزا والتغذية

الإنفلونزا
الإنفلونزا
اخبار توك شو

كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، عن مجموعة من النصائح والإرشادات التي تساعد المواطنين على الاستعداد لفصل الشتاء، مؤكدًا أهمية الاهتمام بالملابس والتغذية والنوم وممارسة الرياضة، إلى جانب الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية.

ارتداء الملابس الشتوية والقطنية

 

وقال استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «قلبك مع جمال شعبان»، تقديم الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، إن أولى النصائح تتمثل في ارتداء الملابس الشتوية المناسبة، مع تفضيل الملابس القطنية.

وأضاف أن المواطنين عليهم الانتباه إلى انخفاض درجات الحرارة عند الخروج من المنزل في الصباح، مشيرًا إلى أهمية تجنب التعرض المفاجئ للبرودة.

لقاح الإنفلونزا والتغذية الصحية

 

وأشار الحداد إلى أهمية الحصول على لقاح الإنفلونزا خلال هذه الفترة، موضحًا أنه يساعد على الوقاية من الإنفلونزا الموسمية وتقليل مخاطر الإصابة بمضاعفاتها.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالتغذية الصحية التي تدعم وظائف الجهاز المناعي، من خلال تناول البقوليات والمكسرات والعدس والفول، والاعتماد على الوجبات الطبيعية المتوازنة.

التعرض للشمس وتناول الفاكهة

 

وأوضح أن التعرض الآمن لأشعة الشمس يساعد الجسم على إنتاج فيتامين «د»، لافتًا إلى أهمية تناول الفاكهة الغنية بفيتامين «سي»، مثل الجوافة والبرتقال، ضمن نظام غذائي متوازن.

النوم والرياضة والابتعاد عن التوتر

 

وتابع أن ممارسة الرياضة بانتظام والحصول على ساعات نوم كافية من العوامل المهمة للحفاظ على صحة الجسم، محذرًا من التوتر والقلق المستمرين، لما قد يترتب عليهما من تأثيرات سلبية على الصحة.

واختتم الحداد نصائحه بالتأكيد على أهمية الالتزام بالعادات الصحية اليومية باعتبارها جزءًا أساسيًا من الاستعداد لفصل الشتاء والحد من فرص الإصابة بالأمراض الموسمية.

أمجد الحداد المصل واللقاح الشتاء الإنفلونزا لقاح الإنفلونزا الإنفلونزا الموسمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رسمية

هل الخميس 12 نوفمبر إجازة رسمية؟.. موعد أقرب عطلة مقبلة

حالة الطقس

جهزوا الجواكيت.. أجواء باردة وشبورة كثيفة وأمطار.. إليك تفاصيل الطقس

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

محمد صلاح وعلي ماهر

محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي مالاوي

جاسم محمد البداوي

تحرك عسكري خليجي جديد.. 6 دول تتفق على إنشاء قيادة متقدمة لتعزيز الدفاع المشترك

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية.. سر التماسك والطعم المميز

أرشيفية

نقل 63 طالباً إلى المستشفى بعد حريق بمدرسة دينية في بنجلاديش

تاجر إيراني يشبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في صورة مركبة تُبرز التشابه اللافت بينهما

وشه نحس.. إيرانيون يقاطعون محل حلويات نهائيا بسبب الشبه بين صاحبه ونتنياهو

ترشيحاتنا

السندات الأمريكية

ارتفاع عوائد السندات الأمريكية مع تزايد التوقعات برفع الفائدة في ديسمبر

وزير التخطيط: الاقتصاد المصري

وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يتجاوز توقعات المؤسسات الدولية

أحمد رستم

وزير التخطيط: برنامج تنفيذي شامل لدعم ريادة الأعمال يتضمن إطلاق مبادرة وطنية لتوفير شركات مليارية

بالصور

أسباب تأخر الكلام عند الأطفال.. تعرف على أبرز العلامات والطرق الفعالة لتنمية الحصيلة اللغوية

تأخر الكلام عند الأطفال
تأخر الكلام عند الأطفال
تأخر الكلام عند الأطفال

مفاجأة عن ألزهايمر.. المرض قد يترك إشارات مبكرة في حركة جسمك

ألزهايمر لا يؤثر على الذاكرة فقط
ألزهايمر لا يؤثر على الذاكرة فقط
ألزهايمر لا يؤثر على الذاكرة فقط

في أحدث ظهور لها.. مي عز الدين تبرز رشاقتها بإطلالة رياضية

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

علاقة خفية بين الكوليسترول والصدفية.. مكمّل غذائي قد يغير طريقة العلاج

ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟
ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟
ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

المزيد