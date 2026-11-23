أثار الناقد الرياضي فتحي سند، الجدل بشأن عودة إمام عاشور للمشاركة مع الأهلي قبل مواجهة بيراميدز، متسائلًا عما إذا كانت المباراة ستكون بوابة لعودة اللاعب إلى مستواه المعهود، أم أن مشاركته قد تتحول إلى عبء على الفريق حال عدم استعادة جاهزيته بشكل كامل.

وأكد فتحي سند، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن عودة إمام عاشور تمثل إضافة مهمة للأهلي، لكن الأهم هو التأكد من استعادة اللاعب جاهزيته الفنية والبدنية والذهنية، بما يسمح له بصناعة الفارق داخل الملعب.

وأشار الناقد الرياضي إلى أن غياب إمام عاشور لم يكن بسبب الإصابة، وهو ما يجعل عودته مرتبطة بمسؤولية كبيرة لإثبات نفسه وتعويض فترة الغياب، لكنه حذر من الدفع به أساسيًا منذ بداية المباراة، لما قد يضعه تحت ضغوط أكبر من المطلوب.

وأوضح سند أن إمام عاشور، في مستواه الطبيعي، يعد أحد أفضل اللاعبين في مصر بمركزه، لكنه شدد على أن الأسماء وحدها لا تحسم المباريات، خاصة أن مواجهة بيراميدز تحتاج إلى حسابات فنية دقيقة، في ظل وجود مدرب بحجم مكوينا يجيد التعامل مع مفاتيح لعب المنافس.

وكشف فتحي سند عن وجهة نظره بشأن التشكيل الأنسب للأهلي، مؤكدًا أن الأفضل هو بدء إمام عاشور المباراة على مقاعد البدلاء، ليكون ورقة رابحة يمكن الاستعانة بها وفقًا لظروف اللقاء، بدلًا من تحميله مسؤولية أكبر من مستوى جاهزيته الحالية.

واختتم الناقد الرياضي حديثه بالتأكيد على أن الأهلي لا يحتاج فقط إلى عودة اسم إمام عاشور، وإنما يحتاج إلى عودة اللاعب القادر على صناعة الفارق بالفعل، في ظل أهمية المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز.