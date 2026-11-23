تواصل الفنانة دينا دياب ، تألقها الفني خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد النجاح الذي حققه عرض مسرحية «خيال مريض»، لتعيش حالة من النشاط والتميز، بالتزامن مع ظهورها بإطلالات لافتة في أحدث جلسة تصوير لها.

وخطفت دينا دياب، الأنظار بجلسة تصوير جديدة حملت طابعًا كلاسيكيًا مميزًا، جمعت خلالها بين الأناقة والفخامة والروح العصرية، في أجواء مستوحاة من عالم السينما القديمة.

وجاءت الجلسة بتكوينات بصرية مختلفة، تنوعت بين الديكورات الكلاسيكية الفاخرة والمرايا المزخرفة والأثاث العتيق، مع الاعتماد على الإضاءة الدرامية التي أضفت على الصور حالة من الغموض والجاذبية.

وظهرت دينا دياب خلال الجلسة بعدد من الإطلالات اللافتة، من بينها فستان برتقالي انسيابي تميز بحركته اللافتة، وإطلالة باللون الذهبي حملت تفاصيل لامعة، إلى جانب فستان وردي مزين بالكشكشة، وإطلالات أخرى باللونين الأبيض والأسود عكست أجواء النجمات في العصر الذهبي للسينما.

كما اعتمدت الجلسة على مجموعة من الإكسسوارات الكلاسيكية، أبرزها اللآلئ والفراء والقبعات المزينة، لتكتمل الصورة الفنية التي جمعت بين الأنوثة والفخامة والحنين إلى الماضي.

وتأتي هذه الجلسة في وقت تشهد فيه دينا دياب حالة من التألق، بعد نجاح تجربتها المسرحية في «خيال مريض»، لتواصل تقديم حضور فني متنوع يجمع بين العمل المسرحي والسينمائي والدرامي والظهور المميز في عالم الموضة والتصوير.