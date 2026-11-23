تبدأ النجمة كندة علوش قريبا تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد المؤلف من ١٥ حلقة والذي يحمل اسما مبدئيا بعنوان " لا تسقط بالتقادم".

العمل من تأليف عمرو ابو زيد و احمد هشام في تعاونها الثاني بعد مسلسلهما الناجح خمسين خمسين،

ويخرجه زياد الوشاحي و ينتمي العمل لنوعية دراما التشويق و هو من إنتاج شركة ارو فيلم برودكشن.

ويشارك في الفيلم كل من النجوم أحمد صفوت ومحمود حافظ و محسن محيي الدين و ميريهان حسين و علي الطيب و بسنت حاتم وجاري استكمال باقي الابطال.



جدير بالذكر ان المشاركة الرمضانية الأخيرة لكندة كانت مع مسلسلها الناجح اخواتي الذي حقق نجاحا كبيرا نقديا و جماهيريا وقت عرضه منذ عامين.