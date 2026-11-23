في تطور جديد للأزمة بين الفنانة نورهان منصور وطليقها المنتج السينمائي، أقام الأخير جنحة مباشرة ضدها، يتهمها فيها بالبلاغ الكاذب والقذف والتشهير وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، وذلك على خلفية الخلافات القانونية المتبادلة بينهما بشأن المنقولات الزوجية.



وتولى محامي المنتج اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير الجنحة المباشرة، التي تضمنت أيضاً اتهامات بإساءة استخدام حق التقاضي، رداً على البلاغات والادعاءات المتعلقة بواقعة تبديد المنقولات الزوجية.



وأكد دفاع المنتج أن الاتهامات الموجهة إلى موكله بشأن التبديد غير صحيحة من الناحيتين القانونية والواقعية، مشيراً إلى أنه لجأ إلى المسار القضائي للرد على ما اعتبره إساءة لسمعته ومساساً بحياته الخاصة، واسترداد حقه القانوني.



وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من الخلافات والبلاغات المتبادلة بين الطرفين عقب انفصالهما، والتي انتقلت من الخلافات الأسرية إلى ساحات القضاء.