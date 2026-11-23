أعلنت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC) تنظيم النسخة الخامسة من برنامج بناء القدرات لمستخدمي "مركز منظمة التعاون الإسلامي لمعلومات الأعمال - OBIC" في القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر المقبل.

ويهدف البرنامج إلى جمع نخبة من الخبراء والممارسين لتعزيز تبادل المعرفة وتطوير القدرات المؤسسية، بما يدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويُسهم في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن التجارة والاستثمار في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

ويُقام البرنامج تحت شعار "تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الشراكات الاستراتيجية، والتمويل، والمعلومات الائتمانية، والتأمين"، وبالتعاون مع كل من البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (BADEA)، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank)، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة (ICDT)، والغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية (ICCD)، وشركة "ICCD القابضة المحدودة".

يذكر أن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات هي مؤسسة دولية متعددة الأطراف وعضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تأسست في 1 أغسطس 1994 لتقديم حلول تأمين وإعادة تأمين متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لدعم التجارة والاستثمار في الدول الأعضاء.