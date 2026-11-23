تشهد أحداث مسلسل "إعلام وراثة" عددًا من الخلافات والصراعات بين شخصيات العمل، من بينها الخلافات التي تجمع الفنانة انتصار بالفنان صلاح عبد الله، ضمن السياق الدرامي للمسلسل.

وتجسد انتصار شخصية "شريفة الدرملي" ابنة الفنان صلاح عبد الله، إحدى الشخصيات المحورية في العمل، حيث ينشب بينها وبين والدها العديد من الخلافات بسبب بعض الأمور المادية، وتتطور الأحداث بين الشخصيتين في إطار اجتماعي مشوق، يظهر بعد ذلك مع تصاعد الحلقات.

وتكشف الأحداث عن طبيعة العلاقة بين "شريفة" ووالدها، وما يترتب على الخلافات بينهما من مواقف وتطورات تؤثر في مسار الشخصيتين، في ظل تصاعد الصراعات التي تشهدها أحداث المسلسل.

وينتمي "إعلام وراثة" إلى نوعية الأعمال الاجتماعية التي تدور في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولته الفنانة سهر الصايغ، الفنان عمرو عبد الجليل، انتصار، إسلام جمال، وصلاح عبد الله، وأحمد فهيم، من تأليف كريم سرور، وإخراج أحمد عبده، وإنتاج محمد عطية الديب، وشركة دكان للإنتاج والتوزيع السينمائي.