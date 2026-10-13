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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

انتصار تكشف لصدى البلد عن مشاركتها في مسلسلي إعلام وراثة وعشماوي

الفنانة إنتصار
الفنانة إنتصار
أوركيد سامي

كشفت الفنانة انتصار عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل «إعلام وراثة»، الذي تخوض من خلاله تجربة درامية اجتماعية تناقش عددًا من القضايا الأسرية الشائكة، وفي مقدمتها الصراعات التي قد تنشأ بين أفراد الأسرة بسبب الميراث والمال، مؤكدة أن العمل يحمل رسائل مهمة تسلط الضوء على تأثير الأموال في العلاقات الإنسانية، وكيف يمكن أن تتحول من وسيلة للاستقرار إلى سبب للخلافات والانقسامات بين الأقارب.

وقالت انتصار، في تصريحات لموقع «صدى البلد»، إنها تجسد خلال أحداث مسلسل «إعلام وراثة» شخصية الأخت الكبرى التي تفرض سيطرتها على الأسرة، وهو ما يضع الشخصية في قلب العديد من المواقف والتفاصيل الدرامية المرتبطة بالعلاقات بين أفراد العائلة، في إطار اجتماعي يعتمد على الصراعات والمشكلات التي قد تظهر عندما تتداخل المصالح المادية مع الروابط الأسرية.

وأضافت إنتصار  أن المسلسل يناقش مجموعة من الأزمات المتعلقة بالميراث والمال، من خلال أحداث ترصد طبيعة العلاقات بين أفراد الأسرة عندما تصبح المصالح المادية عاملًا مؤثرًا في قراراتهم وتصرفاتهم، وهو ما يفتح الباب أمام العديد من المواجهات والخلافات التي تكشف جوانب مختلفة من الشخصيات.

وأوضحت انتصار أن «إعلام وراثة» من الأعمال الاجتماعية المهمة والمميزة، نظرًا لما يتناوله من قضايا قريبة من الواقع، مشيرة إلى أن العمل يسعى إلى توصيل رسائل واضحة للجمهور بشأن خطورة تأثير المال في النفوس، وما يمكن أن يسببه من تغيرات في العلاقات بين الأشخاص، حتى بين أفراد الأسرة الواحدة الذين تجمعهم روابط الدم والذكريات المشتركة.

وأكدت أن الأموال قد تكون سببًا في تغيير طبيعة العلاقات الإنسانية، إذ يمكن أن تدفع البعض إلى اتخاذ مواقف مختلفة، وتخلق حالة من الصراع بين الأقارب، بعدما تتحول الخلافات المالية إلى أزمات أعمق تمس الثقة والمودة والترابط الأسري.

وتأتي مشاركة انتصار في «إعلام وراثة» ضمن أعمالها الدرامية التي تعتمد على تقديم شخصيات تحمل أبعادًا اجتماعية ونفسية، إذ تقدم هذه المرة شخصية الأخت الكبرى المسيطرة، وهي شخصية تتيح مساحة للتفاعل مع بقية أفراد الأسرة، في ظل الأحداث المتشابكة التي تدور حول الميراث والمصالح والخلافات العائلية.

انتصار تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسل «عشماوي » مع محمد رمضان

وعلى جانب آخر، كشفت الفنانة انتصار عن أحدث أعمالها الدرامية المنتظرة، وهو مسلسل «عشماوي »، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2027، مؤكدة أنها بدأت بالفعل تصوير مشاهدها في العمل، الذي يجمعها بالنجم محمد رمضان.

وأوضحت انتصار أنها تجسد خلال أحداث المسلسل شخصية شقيقة محمد رمضان، حيث تقدم دور الأخت الشقيقة للشخصية التي يؤديها النجم، في إطار درامي يحمل العديد من التطورات والأحداث المشوقة التي تراهن عليها أسرة العمل خلال الموسم الرمضاني المقبل.

وأعربت إنتصار  عن حماسها الكبير للمشاركة في المسلسل، مشيرة إلى أن العمل يحمل العديد من المفاجآت، وأن أحداثه تتميز بالتشويق والإثارة، وهو ما يجعلها متحمسة لعرضه أمام الجمهور والتعرف على ردود أفعال المشاهدين تجاه الشخصيات والتفاصيل الدرامية المختلفة.

وأضافت انتصار أن مسلسل «عشماوي » عمل مبهر، وأن أحداثه تتسم بالتنوع والتشويق، معربة عن سعادتها بالمشاركة فيه مع  المخرج بيتر ميمي و النجم  محمد رمضان، و كل فريق العمل العمل  


وتدور أحداث مسسل إعلام وراثة في إطار من الإثارة والتشويق، حيث تتصاعد الأحداث والمواقف بين الشخصيات، بما يضفي على العمل طابعًا دراميًا مشوقًا، ويكشف العديد من المفاجآت.

ويشارك في بطولة مسلسل إعلام وراثة كل من سهر الصايغ، وعمرو عبد الجليل، وانتصار، وإسلام جمال، وأحمد فهيم، والعمل من تأليف كريم سرور وإخراج أحمد عبده، وإنتاج محمد عطية الديب، وشركة دكان للإنتاج والتوزيع السينمائي.

الفنانة انتصار اخبار الفن نجوم الفن

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