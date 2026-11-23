أكد عمر حسن يوسف، نجل الفنان الراحل حسن يوسف، إنه لا يطالب بتكريم والده من أي أحد، موضحًا أن والده حصل على تكريم من الدولة، بالفوز بوسام «العلوم والفنون» من الطبقة الأولى.

وأضاف عمر حسن يوسف عبر حسابه على «فيس بوك»: «أي بوست بشيره عندي حول تكريم والدي حسن يوسف، مش ببقى بطلب من أي حد تكريم خالص، هو متكرم تكريم من الدولة أكبر من أي حاجة، وواخد وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، أنا بس لما بشير تاريخه الفني، بيبقى عشان أعرف الناس بيه».

واحتفل الفنان عمر حسن يوسف بمرور ثلاث سنوات كاملة على توقفه عن تناول الكحوليات، كاشفًا عن رحلة طويلة من التحديات والتغيير الشخصى، مؤكدًا أن هدفه لم يكن مجرد الإقلاع عن تلك العادات، بل بناء حياة جديدة لا يشعر فيها بالحاجة إلى الهروب من الواقع.

وكتب عمر عبر حسابه الرسمى على «فيسبوك»: «شهد أمس مرور ثلاث سنوات (1،095 يومًا) من كونك صاحيًا وحاضرًا ومدركًا، لم يكن الهدف أبداً إيقاف الكحول والمواد فقط، ولكن بناء حياة لست بحاجة للهروب منها».

وختم: «الرزانة أعادت لى حياتى مرة أخرى، أنا أقوى وأكثر وضوحًا وأكثر راحة مما اعتقدت، أنا ممتن جدًا لنفسى للوفاء بهذا الوعد وللنعمة التى استغرقها الوصول إلى هنا، ولأى شخص بدأ للتو، أعدك أن الأمر يستحق المعركة، يوم واحد فى كل مرة».