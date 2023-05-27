والدي مش هيعترض.. عمر حسن يوسف: موافق أعمل مشاهد قبلات

تحدث الفنان عمر حسن يوسف خلال حلوله ضيفًا على الإعلامية نانسي مجدي خلال برنامج القاهرة اليوم، والذي يعرض على قناة اليوم باقة ألفا، عن آراءه التي أثارت جدلاً خلال الفترة الماضية، ومنها تصريحاته بضرورة إلغاء الرقابة على الأعمال الفنية، وذلك على غرار بعض الدول.

وقال عمر أنه كان يقصد الرقابة على الآراء أو الأفكار وليس المشاهد الساخنة كما اعتقد البعض، إلا أنه في الوقت نفسه أبدى استعداده لتقديم أدوار تتضمن مشاهد ساخنة أو قبلات، طالما أنها تخدم السياق الدرامي.

وأضاف عمر أنه لا يعتقد أن والده النجم الكبير حسن يوسف لن يعترض على هذا الأمر، وذلك بحكم أنه أصبح يمتلك الحرية في قراراته، إلا أنه في الوقت نفسه أكد على أنه يستشير والده في العديد من الأمور، خاصة تلك المتعلقة بالفن.



عمر حسن يوسف يعتذر لحسين فهمي

كما تحدث عمر حسن يوسف، عن أزمته مع حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، والذي تجاهل دعوة الفنان الكبير حسن يوسف وبرر ذلك بأن الأخير حرم الفن.

وأبدى عمر اعتذاره لحسين فهمي، وذلك بعدما وصفه بالكومبارس الخايب، مؤكدًا أنه قد خانه التعبير وقتما أدلى بهذا التصريح، إلى أنه في الوقت نفسه وجه عتابًا إلى حسين فهمي بسبب تجاهله توجيه دعوة لفنان كبير بقيمة حسن يوسف لحضور فعاليات مهرجان القاهرة.

كما نفى عمر ما صرح به فهمي حول أن والده قد حرم الفن، مؤكدًا أن ذلك لم يحدث في أي وقت من الأوقات، خاصة وأن حسن يوسف لايزال يمتهن الفن، ويستعد لتقديم عدد من الأعمال خلال الفترة المقبلة.

