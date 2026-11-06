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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ضمن صحح مفاهيمك.. الأوقاف تعقد لقاء الجمعة للأطفال بعنوان «أضرار مشروبات الطاقة»

لقاء الجمعة للأطفال
لقاء الجمعة للأطفال
أحمد سعيد

تواصل وزارة الأوقاف جهودها في بناء وعي الطفل بناءً صحيحًا، وغرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية في نفوس النشء، من خلال برامجها الدعوية والتثقيفية الموجهة للأطفال، وفي هذا السياق، وضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».

وعقدت الوزارة برنامج «لقاء الجمعة للأطفال» تحت عنوان: «أضرار مشروبات الطاقة»، وذلك بالمساجد الكبرى بالمديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية، وبعدد (27) مسجدًا، ضمن اللقاء الدوري الذي تنظمه الوزارة في الجمعة الأولى من كل شهر.

وتناول اللقاء التعريف بمشروبات الطاقة ومكوناتها، وبيان مخاطر الإفراط في تناولها على صحة الأطفال، وما قد تسببه من اضطرابات في ضربات القلب والنوم، وزيادة الشعور بالقلق والتوتر، مع التأكيد على أهمية تجنبها والحرص على العادات الغذائية الصحية.

وأوضح المشاركون أهمية المحافظة على صحة الإنسان باعتبارها أمانة ومسئولية، وضرورة الابتعاد عن السلوكيات الغذائية الضارة، واختيار البدائل الصحية التي تساعد على النمو السليم وتحافظ على نشاط الجسم وحيويته.

ويأتي هذا البرنامج في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببناء الشخصية المتوازنة للطفل، وترسيخ الوعي الصحي والسلوكيات الإيجابية، وغرس ثقافة المحافظة على النفس، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ يدرك أهمية الحفاظ على صحته، وقادر على اتخاذ القرارات السليمة في حياته.

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