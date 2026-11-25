3 سنوات قضتها أسماء في مشاكل عديدة مع شقيقة زوجها بين التحكمات والتدخلات في حياتها الشخصية، حتى وصلت الأمور للتدخل في ألوان وشكل ملابسها في المنزل دون تدخل أو رد فعل من زوجها ضد شقيقته، حتى وصل بها الأمر إلى محكمة الأسرة طالبة الخلع من زوجها.

قصة أسماء في محكمة الأسرة

أمام محكمة الأسرة في المعصرة وقفت أسماء، طالبة الخلع من زوجها وشاكية من أفعال شقيقته التي تدخلت في كل أمور حياتها الشخصية والمنزلية وحتى الزوجية، وحينما حاولت كثيرا الابتعاد عنها ووضع خطوط عريضة لعلاقتهما كان رد زوجها بأنه لا دخل له بينهما.

سردت أسماء قصتها بالكامل في محكمة الأسرة، وقررت أنها تزوجت قبل 5 سنوات بدايتهما كانت الأمور طبيعية ولا مشكلات بينها وبين زوجها سوى العادية، حتى عكرت صفو منزلها شقيقته التي بدأت قبل 3 سنوات بالتدخل في أمورهما بل ووضع أسلوب حياة لهما. والمفاجأة كانت في الزوج الذي كانت شقيقته بالنسبة له بمثابة القائد ومدير الحياة.

وقالت أسماء: كان عمري 26 سنة وجوزي اتقدم لأسرتي وهو كان جارنا زمان معرفوش أوي بس لما قعدت معاه وافقت وهو كانت شخصيته هادية وشاب كويس وحالته المادية كويسة، واتخطبت تقريبا 7 شهور وكانت أخته في الفترة دي بتحاول تقرب مني زي أختي وأنا كان عادي بالنسبة لي وكنا صحاب وبنتكلم وباخد رأيها في العفش والجهاز.

وتابعت أسماء عن قصتها «بعد الجواز مكنش فيه أي مشاكل وكانت الأمور طبيعية بيني وبينه لكن مع الوقت أخته بدأت تدخل في كل حاجة وده عمل مشاكل كبيرة بيني وبينه والتدخلات بتاعتها كانت كتيرة وفيه حاجات ملهاش دعوة بيها خاصة بالبيت أو بيا أو بشكلي وكلها حاجات جوزي بس اللي يقدر يتكلم عنها».

اختتمت أسماء قصتها: 3 سنين أخيرة في جوازي كانت أصعب وقت في حياتي شوفت فيهم كل حاجة وحشة وكانت كل المشاكل السبب فيها أخته، وطبعا بدأت الأمور تاخد شكل مش كويس وتتأزم بيني وبين جوزي وبعدها وصلنا لخناقات كتير خلتني أسيب البيت أكتر من مرة. وفي النهاية طلبت الطلاق منه عشان أخلص من المشاكل لكن هو رفض، روحت محكمة الأسرة وطلبت الخلع».