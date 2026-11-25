لقي شاب مصرعه، إثر تعرضه لحادث انقلاب دراجة نارية أثناء عودته من عمله بدائرة قسم شرطة المرج، حيث اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى سقوطه أرضًا ووفاته في الحال.

تفاصيل الواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية ووجود متوفٍ بدائرة قسم المرج، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على ملابساته.

وبالفحص، تبين أنه أثناء استقلال الشاب دراجته النارية في طريق عودته من العمل، اختلت عجلة القيادة بيده، ما أفقده السيطرة على الدراجة، لتنقلب ويسقط أرضًا، ويلقى مصرعه متأثرًا بإصاباته.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

