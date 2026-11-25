تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لفحص ملابسات مصرع سيدة، وإصابة شاب بحروق وجروح، إثر اندلاع حريق أسفل كوبري كمال عامر بمنطقة بولاق الدكرور، للوقوف على حقيقة الواقعة وأسباب نشوب النيران، وبيان الظروف التي أدت إلى وفاة السيدة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا بنشوب حريق أسفل كوبري كمال عامر بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، ووجود متوفاة ومصاب، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها.

وبالفحص الأولي، تبين أن الحريق اندلع بباطن الكوبري، وامتد إلى ملابس وأخشاب ومخلفات موجودة بالمكان، ما أسفر عن مصرع سيدة متأثرة بإصابتها بكسور متفرقة وحروق بالغة، وإصابة شاب يبلغ من العمر 29 عامًا بجروح سطحية، جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتعمل الأجهزة الأمنية على فحص كافة ملابسات الحادث، وسماع أقوال المصاب وشهود العيان، وإجراء التحريات اللازمة لكشف حقيقة ما جرى، وبيان ما إذا كان الحريق ناتجًا عن سقوط سيجارة مشتعلة، وفقًا لما توصلت إليه التحريات الأولية، أم أن هناك أسبابًا أخرى وراء اندلاعه وأسباب وفاة السيدة وإذا كانت سقطت من أعلى الكوبري ما سبب لها كسورا في أنحاء الجسد.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.