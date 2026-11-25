تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيق في واقعة العثور على جثة سائق داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة أكتوبر ثالث، بعدما كشفت التحريات الأولية عن مروره بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات أسرية مع طليقته بشأن النفقة ورؤية أبنائه.

وأمرت النيابة بتشريح الجثمان للوقوف على سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول ملابسات الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا بالعثور على جثة سائق داخل مسكنه بدائرة القسم، فانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المتوفى يبلغ من العمر 45 عامًا.

وكشفت التحريات الأولية أن خلافات نشبت بين المتوفى وطليقته بشأن النفقة ورؤية أبنائه، تزامنًا مع مروره بحالة نفسية سيئة، فيما جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.