وجّهت سفيرة الأتحاد الأوروبي تعازيها إلى ضحايا حادث الدائري أمس، الأربعاء، وذلك على هامش ندوتها بمهرجان الفيوم الدولي لسينما البيئة والفنون المعاصرة.

وأكدت أنها تشعر بحزن كبير على ما حدث، وتتوجه بالعزاء من كل قلبها إلى كل أهالي الضحايا.

مهرجان الفيوم فى دورته الثالثة

وشهد حفل الافتتاح مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنان المعاصرة تكريم عدد من الأسماء الفنية، من بينهم خالد زكي وداليا البحيري ومحمد أبو سيف وجميلة عوض.

وشهد الافتتاح توافد عدد من الفنانين وصناع السينما على السجادة الخضراء في الفيوم، منهم إلهام شاهين، وباسم سمرة، وأحمد فتحي، وأحمد مجدي، وأحمد عبد العزيز، وعبد الرحيم كمال، ومجدي أحمد علي.

وتضم قائمة الأفلام المختارة في مهرجان الفيوم 18 فيلمًا قصيرًا و8 أفلام طويلة، تتنافس ضمن مسابقتين رسميتين، الأولى للأفلام الطويلة، والثانية للأفلام القصيرة، في إطار البرنامج السينمائي للدورة الجديدة.

وتأتي الأفلام المشاركة من 21 دولة، هي: مصر، إسبانيا، تونس، بولندا، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، المغرب، بلجيكا، كندا، سلطنة عُمان، فرنسا، رواندا، غانا، البرازيل، بيرو، كوبا، المكسيك، قطر، العراق، كولومبيا.

يعكس تنوع البلدان المشاركة اتساع نطاق الحضور الدولي للمهرجان، وما تشهده دورته الثالثة من مشاركة سينمائية متعددة الثقافات، تجمع بين تجارب مختلفة في تناول قضايا البيئة والإنسان والطبيعة، إلى جانب أشكال التعبير الفني المعاصر.

وتعد الدورة الثالثة استمرارًا لمسيرة مهرجان الفيوم في ترسيخ حضوره كمنصة سينمائية دولية متخصصة، مستفيدة من الخصوصية البيئية والثقافية لمحافظة الفيوم، وما تتمتع به من طبيعة متميزة ومقومات تجعلها فضاءً ملائمًا للاحتفاء بالسينما والفنون المعاصرة.

تقام الدورة الثالثة من مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة في الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر الجاري برئاسة المخرج هاني لاشين، وتضم إدارة المهرجان سيد عبد الخالق مديرًا للمهرجان، والناقدة ناهد صلاح نائبًا لرئيس المهرجان، والإعلامية نرمين عامر أمينًا عامًا، والفنان أحمد مجدي مستشارًا للمهرجان.