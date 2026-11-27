أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دعوة إنسانية للبحث عن شخصين جسّدَا أسمى معاني الشجاعة والتضحية، بعدما اختارا مواجهة الخطر وإنقاذ أرواح الآخرين، لإنقاذ ضحايا حادث الوراق، في موقف استثنائي يعكس نبل الإنسان وقدرته على العطاء في أصعب اللحظات.

وأكدت التنسيقية أن ما قام به بطلا الواقعة ليس مجرد موقف عابر، بل بطولة إنسانية تستحق أن تحظى بالتقدير والاهتمام، مشيرة إلى أهمية الوصول إلى هويتهما والتعرف على تفاصيل ما قدماه من تضحية.

ودعت التنسيقية المواطنين إلى المساعدة في التعرف على بطلي الصورة، والوصول إليهما أو إلى ذويهما، حتى ينالا ما يستحقانه من تكريم؛ فإذا كانا على قيد الحياة وجب الاحتفاء بشجاعتهما، وإن كانا قد رحلا، فمن حقهما أن تظل ذكراهما حاضرة، وأن تحظى أسرتاهما بالتقدير اللائق بحجم تضحيتهما.

وشددت التنسيقية على أن البطولات الحقيقية لا ينبغي أن تمر دون أن يعرف أصحابها، وأن من خاطروا بحياتهم من أجل إنقاذ الآخرين يستحقون أن تظل قصصهم مصدر إلهام للأجيال، وأن تظل تضحياتهم حاضرة في ذاكرة المجتمع.