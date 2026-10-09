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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لو أنت مش معايا تبقى ضدي.. أزهري يكشف أسلوب الجماعات في التعامل مع الآخرين

أحمد المشد
أحمد المشد
البهى عمرو

أكد الشيخ أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج من عباده شيئًا، لكنه أمرهم بالوحدة والاستعداد لتحقيق النصر، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ».

وأضاف، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الله أمر المسلمين بالوحدة والقوة، وهو ما يُعرف بتماسك الجبهة الداخلية، مشيرًا إلى مكانة الاستشهاد في سبيل الله.

وأوضح أن الإعداد الذي أمر الله به لا يقتصر على تجهيز الأسلحة فقط، بل يشمل قيام كل فرد بدوره في بناء الدولة، فالمعلم له دور في بناء الأجيال، وكل إنسان مسؤول عن أداء واجبه في مجال عمله.

وأشار إلى أن وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية يمثلان صمام الأمان في مواجهة التحديات، لافتًا إلى وجود محاولات لاختراق هذه القوة وإضعاف تماسك المجتمع.

ولفت إلى أن فكر الجماعات يقوم على مبدأ: «لو أنت مش معايا فأنت ضدي»، محذرًا من الانسياق وراء الجماعات التي تنشر المفاهيم المغلوطة، موضحًا أن اقتطاع أجزاء من الحوارات من سياقها يُستخدم، بحسب قوله، لإثارة الجدل وإحداث حالة من اللبس لدى المواطنين.

وأكد أن الدور التوعوي يمثل أهمية كبيرة في تثقيف المواطنين وتعزيز وعيهم، مشددًا على ضرورة نشر الوعي الصحيح ومواجهة المفاهيم المغلوطة بالمعلومات والتوضيحات اللازمة.

الأزهر صدى البلد أحمد المشد مركز الأزهر العالمي للفتوى الأزهر الشريف خطبة الجمعة

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