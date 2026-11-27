شارك السفير محمد أبو بكر، نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، في الجلسة الختامية رفيعة المستوى ضمن أعمال الدورة الخامسة والعشرين للمنتدى الاقتصادي الدولي حول إفريقيا، والذي عُقد بالعاصمة الفرنسية باريس، ونظمه مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية والإقليمية.

إفريقيا أولوية في السياسة الخارجية المصرية

وأكد السفير محمد أبو بكر أولوية القارة الإفريقية في السياسة الخارجية المصرية، وحرص مصر على مواصلة دعم جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالقارة.

وشدد على أهمية تعزيز التكامل الإقليمي، وتكثيف الجهود الوطنية والإقليمية لدفع مسارات التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز الترابط بين دول القارة، وتطوير البنية التحتية العابرة للحدود، بما يسهم في تيسير حركة التجارة والاستثمار وتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.

رئاسة مصرية لاجتماع تمويل التنمية

من ناحية أخرى، شارك السفير أبو بكر في رئاسة الاجتماع رفيع المستوى لمركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب كل من فرنسا وكوستاريكا وكازاخستان.وتناول الاجتماع التحديات الراهنة المرتبطة بتمويل التنمية، في ضوء التحولات الاقتصادية الدولية الحالية وتزايد الضغوط على الموارد التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشهد الاجتماع تبادل الرؤى حول سبل تعزيز الجهود الدولية لتوفير التمويل اللازم للتنمية، وتقديم حلول للفجوة التي تواجه الدول النامية في هذا الشأن، فضلًا عن بحث آليات حشد الموارد المالية وتعزيز دور الشراكات الدولية والتعاون متعدد الأطراف والاستثمار الخاص في دعم جهود التنمية.

تعزيز انخراط مصر في محافل التنمية

وتأتي مشاركة مصر في الاجتماع في إطار الحرص على تعزيز انخراطها في المحافل الدولية المعنية بقضايا التنمية، والمساهمة في صياغة رؤى ومقاربات مشتركة لمواجهة تحديات التمويل، بما يدعم أولويات الدول النامية والإفريقية ويعزز فرص تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.