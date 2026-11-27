أدانت دول ومنظمات أوروبية ودولية الاعتداءات التي استهدفت دولة الكويت بطائرات مسيرة، وأسفرت عن مقتل مواطنين إيطاليين، معربة عن تضامنها مع الكويت ودعم سيادتها وأمنها واستقرارها.

ففي إيطاليا، أدان وزير الخارجية أنطونيو تاياني الهجمات، معربًا، في تدوينة على منصة «إكس»، عن تضامنه مع عائلتي الضحيتين الإيطاليتين باسم الحكومة الإيطالية.

وفي بريطانيا، وصف وزير الدولة لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستيفن دوتي، الهجمات بأنها «متهورة» وغير مقبولة على الإطلاق، مؤكدًا تضامن المملكة المتحدة مع الكويت وإيطاليا وجميع المتضررين.

وفي ألبانيا، أعرب وزير الشئون الخارجية فيريت هوكشا عن خالص تعازيه لعائلات الضحايا والشعب والحكومة الإيطالية، مؤكدًا، في تدوينة على منصة «إكس»، إدانة بلاده الشديدة للهجمات وتضامنها مع شركائها في منطقة الخليج.

من جانبها، أدانت المفوضة الأوروبية لشئون البحر المتوسط دوبرافكا شويكا الهجمات، معربة عن حزنها لمقتل المواطنين الإيطاليين، ومقدمة تعازيها لعائلتيهما ولإيطاليا.

وأكدت شويكا وقوف الاتحاد الأوروبي بحزم إلى جانب الكويت وشركائه في منطقة الخليج، مشددة على ضرورة أن تظل حماية المدنيين واحترام سيادة الدول أولوية قصوى، والعمل على منع المزيد من التصعيد وحماية الأرواح في أنحاء المنطقة.