مقتل شاب طعنا بسلاح أبيض بسبب خلافات مالية بالمنوفية

​شهد مركز الباجور بمحافظة المنوفية جريمة قتل راح ضحيتها شاب في العقد الثاني من العمر، إثر مشاجرة حادة نشبت بينه وبين آخر بسبب نزاع مالي قديم، وانتهت بتسديد طعنة نافذة أودت بحياته في الحال.

​وتلقى مدير أمن المنوفية إخطاراً يفيد بوصول شاب مصاب بطعنة قاتلة إلى مستشفى الباجور، ومفارقته للحياة متأثرًا بإصاباته البالغة، رغم محاولات الطاقم الطبي إسعافه.

​وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة للتحري والفحص، وتبين من التحريات الأولية أن المجني عليه يُدعى "محمد.ج.ا" (19 عامًا)، ويعمل سائقًا، وأن مشادة كلامية تطورت إلى اشتباك بالأيدي مع المتهم ويُدعى "هيثم.ع" (38 عامًا)، يعمل سائقًا أيضًا، وذلك على خلفية خلافات مادية سابقة تجددت بينهما، ليلجأ المتهم إلى سلاح أبيض وينهي حياة الشاب.

​وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، واتخاذ كافة التدابير القانونية المتبعة، مع إخطار جهات التحقيق لمباشرة مهامها وكشف ملابسات الجريمة، فيما جرى التحفظ على الجثمان داخل ثلاجة المستشفى رهن الإجراءات القضائية.