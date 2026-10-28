فائدة أعلى .. ما هي الخضروات التي يجب تناولها نيئة؟

بما أن الخضراوات غنية بالعناصر الغذائية التي تساعد على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والأمراض المزمنة الأخرى، فإن هذا ليس خبراً ساراً على الإطلاق.

على الرغم من أهمية تناول الخضراوات بأي شكل من الأشكال، قد تتفاجأ عندما تعلم أن بعض الخضراوات تحتفظ بكمية أكبر من عناصرها الغذائية عند تناولها نيئة بدلاً من مطبوخة.

للخضراوات النيئة مزايا أخرى أيضاً، فهي لا تتطلب الكثير من التحضير ويسهل حملها، مما يتيح لك تناولها أثناء التنقل كإضافة غنية بالعناصر الغذائية إلى وجبة غدائك أو كوجبة خفيفة سريعة.

ما هي الخضراوات الأفضل صحياً عند تناولها نيئة؟

- الثوم

الثوم ليس مجرد مُحسّن للنكهة، بل هو غنيٌّ أيضاً بالفوائد الصحية، خاصةً عند تناوله نيئاً، وقد رُبط تناول الثوم النيء بتحسين مستويات الكوليسترول وضغط الدم وسكر الدم.

“يكمن السر في الأليسين، وهو مركب قوي موجود في الثوم يتم إنتاجه من خلال تفاعل كيميائي مثير للاهتمام” .

عندما تقوم بتقطيع الثوم الطازج أو سحقه أو عصره، فإنك تكسر جدران الخلايا، وهذا يسمح لمركبين طبيعيين، وهما الأليين وإنزيم الألييناز، بالاختلاط والتفاعل، مما يؤدي إلى تكوين الأليسين المفيد

- البروكلي

إذا كان هناك نوع من الخضراوات يستحق جائزة التميز في الوقاية من الأمراض، فقد يكون البروكلي، فهذا النوع من الخضراوات الصليبية قد يساعد في الحماية من السرطان، كما أنه يرتبط بتحسين صحة الأمعاء والعظام والقلب.

وذلك لأنه غني بالعناصر الغذائية مثل حمض الفوليك والفيتامينات أ، ج، ك، بالإضافة إلى الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم.

البروكلي غني أيضاً بالمركبات النشطة بيولوجياً، بما في ذلك الجلوكوزينولات والسلفورافان والإندول-3-كاربينول، والتي تعمل كمضادات للأكسدة وتساعد على تقليل الالتهاب .

لذا، هناك العديد من الأسباب الوجيهة لتناول الطعام

- البنجر

لا شيء يضاهي البنجر النيء ، يمكنك الاستمتاع بهذه الخضراوات الجذرية نيئة، وستحصل في هذه الحالة على المزيد من العناصر الغذائية : "يأتي اللون الأحمر الزاهي للبنجر من البيتالين، وهي مضادات أكسدة ذات خصائص مضادة للالتهابات".

المشكلة هي أن البيتالينات تتحلل بسهولة بفعل الحرارة، لذلك يساعد تناول البنجر نيئاً في الحفاظ على هذه العناصر الغذائية سليمة، إلى جانب فيتامين سي والنترات الطبيعية".

وإذا كان ارتفاع ضغط الدم يمثل مشكلة، فقد يساعد تناول البنجر النيء على خفض مستوياته، وذلك لأن البنجر غني بمركبات تخفض ضغط الدم تسمى النترات.

بعد تناول البنجر، تتحول النترات الموجودة فيه إلى أكسيد النيتريك، مما يساعد على استرخاء الأوعية الدموية لتحسين تدفق الدم

المصدر eating well