العاهل السعودي وولي العهد يبعثان برقيات تهنئة لـ أمير قطر بهذه المناسبة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، برقية تهنئة إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني؛ بمناسبة ذكرى توليه مهام الحكم.

ووفقا لوكالة الانباء السعودية "واس"، أعرب العاهل السعودي، عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب دولة قطر الشقيق تحت قيادته الحكيمة، اطراد التقدم والازدهار".

وأضافت (واس)، أن الأمير محمد بن سلمان بعث أيضا برقية تهنئة، لأمير قطر بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم.

وعبر ولي العهد، عن "أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للشيخ تميم، ولحكومة وشعب دولة قطر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".

وكان الشيخ تميم بن حمد تولى مقاليد الحكم في قطر في الـ25 من يونيو 2013.