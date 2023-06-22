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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق يؤكد أهمية الحوار بين الأطراف المعنية في الأزمة السورية

صدى البلد

أكد وفد العراق المشارك في محادثات أستانا، اليوم الخميس، أهمية تعزيز الحوار بين الأطراف المعنية بالأزمة السورية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في بيان اليوم الخميس، إن رئيس وفد العراق المُشارك في محادثات أستانا السفير قحطان طه خلف،  أكد موقف العراق على تقديم الدعم والمُساندة للجمهورية العربية السورية من خلال صيغة أستانا، الرامية إلى تعزيز الحوار بين الأطراف المعنية بالأزمة السوريَّة وتقديم الحلول اللازمة لحلها، بحسب وكالة أنباء العراق "واع".


كما يؤكد العراق على ضرورة إيجاد حل لمسألة اللاجئين السوريين في دول الجوار، ودراسة سُبُل هذا الملف عبر تكثيف التعاون بين جميع الأطراف.

الأطراف المعنية الأزمة السورية الخارجية العراقية اللاجئين السوريين المتحدث بإسم وزارة الخارجية العراقية تعزيز الحوار المتحدث باسم وزارة الخارجية

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