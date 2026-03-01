هاني شاكر يتعرض لوعكة صحية مجددا.. ونادية مصطفى تطلب الدعاء له

كشفت الفنانة نادية مصطفى -من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك- عن تعرض الفنان هاني شاكر، لوعكة صحية مجددا.

وكتبت نادية مصطفى، فيسبوك، قالت فيه: «أخي الذي لم تلده أمي، وعشرة العمر الجميل وصديقي وأمير الغناء العربي الفنان الكبير هاني شاكر.. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمنّ عليك بالشفاء العاجل وأن يلبسك ثوب الصحة والعافية.. ويطمئن قلبي وقلوب كل من يحبك عليك، اللهم اشفيه شفاءً تامًا كاملًا لا يغادر سقمًا.. واجعل ما أصابه رفعة في الدرجات وزيادة في العافية يارب».

وتابعت، نادية مصطفى: «ربنا يحفظك ويخليك لزوجتك الغالية وأسرتك الكريمة وجمهورك في كل أنحاء الوطن العربي ويبارك في عمرك ويكتب لك دوام الصحة، دعواتي لك لا تنقطع بأن تعود لنا أقوى كما عهدناك دائمًا بابتسامتك ونبلك ودفء حضورك، أسألكم الدعاء له بالشفاء التام اللهم تقبل يارب».

الحالة الصحية لـ هاني شاكر

وفي منتصف يناير الماضي، أصدر الفنان هاني شاكر، بيانًا إعلاميًا للكشف عن تطورات حالته الصحية مؤخرًا، بعد جراحة العمود الفقري التي خضع لها في الفترة الماضية.

وجاء نص البيان كما يلي: «يطمئن أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر جمهوره الكريم ومحبيه في مصر والعالم العربي، إلى أن حالته الصحية مستقرة ومطمئنة، وذلك بعد العملية الجراحية التي أُجريت له في العمود الفقري (تثبيت فقرات)، والتي تكلّلت بالنجاح بفضل الله».

وتابع البيان: «وبناءً على نصيحة الأطباء، يخضع الفنان هاني شاكر حاليًا لفترة راحة تمتد لمدة عشرة ايام، على أن يستأنف نشاطه الفني اعتبارًا من 31 (يناير) 2026، من خلال حفل فني يُقام في أبو ظبي».

وأضاف: «كما يؤكد المكتب الإعلامي أن جميع الحفلات المعلنة قائمة في مواعيدها، وتشمل: • 13 2 2026: باريس، • 14 2 2026: بيروت (ضمن حفلات عيد الحب)، • 2 4 2026: القاهرة».

أعمال هانى شاكر

هذا و انتهى أمير الغناء العربي هاني شاكر من تسجيل أغنية لبنانية جديدة بعنوان " إلا انا وإياك " من الحان احمد بركات ، كلمات مازن ضاهر، توزيع زاهر ديب، تسجيل حسام الصعبي

أغانى هانى شاكر

كان هانى شاكر طرح في الأول من سبتمبر الماضي، أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "اليوم جميل" عبر جميع المنصات الموسيقية، حيث ظهر فيه بستايل جديد.

ويتضمن الألبوم 9 أغانٍ، هي: "يا ويل حالي"، و"أديتك ورود"، و"حمل الليالي"، و"تعباني حياتي"، و"اليوم جميل"، و"فيه حل"، و"مالكة كل حياتي"، و"عادي"، و"بستان شوك".

وطرح مؤخراً أغنيته الجديدة "انسى اللي خان" عبر جميع المنصات الموسيقية، والتي لاقت تفاعلاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي بفضل الإطلالة الجديدة للفنان.

الأغنية من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل.