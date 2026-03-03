هالاند أم أورايلي.. من يقود السيتي في مواجهة نوتينجهام فورست بالدوري الإنجليزي؟

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن وضع نجمه النرويجي إيرلينج هالاند قبل مواجهة نوتينجهام فورست المقرر لها مساء الأربعاء ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا إنه يشعر بتحسن كبير لم نتدرب أمس والآن لدينا تدريب سنقرر اليوم موقفه من المباراة، مضيفا سنحسم كذلك أمر مشاركة نيكو أورايلي في اللقاء بعد تدريب الثلاثاء.

أهمية كل نقطة.. صراع القمة يشتعل

أشار جوارديولا إلى أن مانشستر سيتي يدخل المرحلة الحاسمة من الموسم، معتبرا أن آخر 10 مباريات حاسمة في صراع الدوري، خاصة وأن الفريق متأخر بخمس نقاط عن أرسنال.

الكرات الثابتة.. تطور طبيعي في الدوري الإنجليزي

أوضح جوارديولا أن أهمية الكرات الثابتة في الدوري الإنجليزي جزء من التطور الطبيعي للبطولة، مشيرًا إلى تأثير أرسنال في إتقان هذا الأسلوب، ومشبهًا التحول بكيفية إحداث الرمية الثلاثية ثورة في كرة السلة.

وقال: "أرسنال يفرض أسلوبه الخاص قبل أربع سنوات، لم تكن نقطة الثلاث نقاط شائعة في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) يمكنك أن تجلس وتتذمر أو أن تتكيف، وخاصةً مع طريقة تطبيقها في الدوري الإنجليزي الممتاز".

كما أبدى تفهمه لإحباطات آرني سلوت مدرب ليفربول من أسلوب الدوري المباشر الذي يعتمد على الكرات الثابتة مؤكدًا أنه أمر لا مفر منه: "لكل دولة أسلوبها الخاص أتفهم تمامًا سبب تذمر سلوت وأوافقه الرأي في بعض الجوانب".

مانشستر سيتي أمام تحدٍ مزدوج

مع اقتراب الجولة 29 من الدوري الإنجليزي، يواجه مانشستر سيتي تحديًا مزدوجًا ضمان مشاركة هالاند أو أورايلي وفي الوقت نفسه التعامل مع ضغط المباريات الأخيرة للحفاظ على المنافسة على اللقب، وسط أسلوب منافسيه المتطور في الكرات الثابتة.