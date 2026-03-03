قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش الإيراني: دمرنا 35 مسيرة متطورة للعدو منذ بدء الحرب
أول تعليق من ممدوح عباس على منحه الرئاسة الشرفية لـ الزمالك
عقوبات قارية تلوح في الأفق .. الأهلي مهدد بخوض مبارتين دون جماهير بعد أحداث الجيش الملكي
نتنياهو: نواصل توجيه ضربات قوية إلى إيران وسنفعل كل ما يلزم لحماية أنفسنا
إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري
ترامب: الإيرانيون أرادوا التحدث معنا لكن الوقت قد فات
مع مرور الوقت .. تحذير شديد اللهجة من الدفاع الإيرانية لأمريكا وإسرائيل
مسابقة برنامج نورانيات قرآنية على صدى البلد.. سؤال اليوم الـ13 من رمضان
دعاء الإفطار 13 رمضان.. كلمات قالها الرسول وتفتح لك أبواب الفرج
الإسعاف الإسرائيلي: 8 مصابين جراء إطلاق صواريخ باتجاه تل أبيب
طقس الاربعاء .. ارتفاع درجات الحرارة ونشاط رياح والصغرى بالقاهرة 11 درجة
الحرس الإيراني يعلن إصابة مباشرة لمنظومة «ثاد» الأمريكية في قاعدة الرويس
رياضة

هالاند أم أورايلي.. من يقود السيتي في مواجهة نوتينجهام فورست بالدوري الإنجليزي؟

هالاند
هالاند
منتصر الرفاعي

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن وضع نجمه النرويجي إيرلينج هالاند قبل مواجهة نوتينجهام فورست المقرر لها مساء الأربعاء ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا إنه يشعر بتحسن كبير لم نتدرب أمس والآن لدينا تدريب سنقرر اليوم موقفه من المباراة، مضيفا سنحسم كذلك أمر مشاركة نيكو أورايلي في اللقاء بعد تدريب الثلاثاء.

أهمية كل نقطة.. صراع القمة يشتعل

أشار جوارديولا إلى أن مانشستر سيتي يدخل المرحلة الحاسمة من الموسم، معتبرا أن آخر 10 مباريات حاسمة في صراع الدوري، خاصة وأن الفريق متأخر بخمس نقاط عن أرسنال.

الكرات الثابتة.. تطور طبيعي في الدوري الإنجليزي

أوضح جوارديولا أن أهمية الكرات الثابتة في الدوري الإنجليزي جزء من التطور الطبيعي للبطولة، مشيرًا إلى تأثير أرسنال في إتقان هذا الأسلوب، ومشبهًا التحول بكيفية إحداث الرمية الثلاثية ثورة في كرة السلة.

وقال: "أرسنال يفرض أسلوبه الخاص قبل أربع سنوات، لم تكن نقطة الثلاث نقاط شائعة في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) يمكنك أن تجلس وتتذمر أو أن تتكيف، وخاصةً مع طريقة تطبيقها في الدوري الإنجليزي الممتاز".

كما أبدى تفهمه لإحباطات آرني سلوت مدرب ليفربول من أسلوب الدوري المباشر الذي يعتمد على الكرات الثابتة مؤكدًا أنه أمر لا مفر منه: "لكل دولة أسلوبها الخاص أتفهم تمامًا سبب تذمر سلوت وأوافقه الرأي في بعض الجوانب".

مانشستر سيتي أمام تحدٍ مزدوج

مع اقتراب الجولة 29 من الدوري الإنجليزي، يواجه مانشستر سيتي تحديًا مزدوجًا ضمان مشاركة هالاند أو أورايلي وفي الوقت نفسه التعامل مع ضغط المباريات الأخيرة للحفاظ على المنافسة على اللقب، وسط أسلوب منافسيه المتطور في الكرات الثابتة.

بيب جوارديولا مانشستر سيتي إيرلينج هالاند نوتينجهام فورست الدوري الإنجليزي

