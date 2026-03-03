احترس.. هذه العوامل تسبب جلطة الدماغ

تعد جلطة الدماغ من الأمراض الخطيرة التى يمكن من أن تنهى حياة الإنسان أو تسبب له مجموعة من المضاعفات القوية كالشلل أو فقدان القدرة على الكلام.

وتلعب الوقاية من جلطة الدماغ دورا كبيرا فى حماية الأشخاص من الوفاة وأولى خطوات هذه الوقاية هى معرفة العوامل المتسببة فيها والعمل على الوقاية منها.

عوامل الخطر

ووفقا لموقع tuasaude يمكن أن تحدث جلطة الدماغ لدى الأشخاص الأصحاء، ولكن يزداد الخطر بين المصابين بمجموعة من المشكلات الصحية:

ضغط دم مرتفع

السكري

زيادة الوزن

ارتفاع الكوليسترول

الإفراط في تناول الكحول

مشاكل في القلب، مثل اعتلال عضلة القلب أو التهاب التامور

استخدام موانع الحمل الفموية (حبوب منع الحمل)

الحمل

فرط التخثر الدموي

جفاف

تعاطي المخدرات

البزل القطني (سحب عينة من السائل النخاعي) أو الإجراءات الجراحية العصبية.

كما أن المخاطر أعلى بالنسبة للأشخاص المصابين بمرض السكري غير المعالج، وخلال فترة ما بعد الولادة، وأولئك الذين لديهم تاريخ عائلي لأمراض القلب أو السكتة الدماغية.