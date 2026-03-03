قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إجراءات استثنائية في هذه الحالة.. قرارات عاجلة من الحكومة للتعامل مع تداعيات الحرب الإيرانية

مدبولي
هاني حسين

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة وضعت عدة سيناريوهات وخطط للتعامل مع أي تصعيد يحدث في المنطقة .

وقال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" خطط موضوعة لتوفير احتياجات الدولة من المواد الغذائية والمواد البترولية واحتياجات قطاع الطاقة لتوفير الكهرباء للاستخدامات المنزلية للمواطنين".

وتابع محمد الحمصاني :"  رئيس الوزراء ووزير التموين أكدا على أن الدولة لديها مخزون استراتيجي من السلع الاساسية يمتد لعدة أشهر"، مضيفا:" لدينا خطط موضوعة للتعامل مع اي سيناريو وتمتد لعدة أشهر ".

وأكمل الحمصاني :" رئيس الوزراء وجه بضرورة قيام الوزراء بتحديد الخطط الموضوعة لمواجهة أي سيناريو يتعلق بالتوترات الإقليمية".

ولفت الحمصاني :" وزير البترول أوضح أن الوزارة لديها تعاقدات ممتدة لفترة تمتد لعدة أشهر وهناك استعدادات لأي طارئ ووزارة البترول لديها مخزون استراتيجي وتعاقدات من عدة أطراف دولية  والدولة تخصص كل الموارد اللازمة لتوفير احتياجات قطاع البترول".

وتابع الحمصاني :" عدم وضوح موعد انتهاء الازمة في المنطقة ينتج عنه تحديات سواء كانت تتمثل في ارتفاع أسعار السلع وأسعار النفط ورئيس الوزراء أشار إلى أنه إذا اصطررنا سيتم اتخاذ إجراءات استثنائية في هذا الشأن".

وأكمل الحمصاني:" الدولة متلزمة بعدم زيادة أسعار الوقود حتى شهر اكتوبر المقبل لكن رئيس الوزراء أكد انه في حال استمرار الازمة لفترة طويلة سيتم دراسة اتخاذ إجراءات استثنائية مؤقتة ".
 

مدبولي مجلس الوزراء اخبار التوك شو مصر الحمصاني

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

