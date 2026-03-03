قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
2000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر
تكتل معارض جديد تحت قبة البرلمان .. ومطالب بحضور رئيس الوزراء بسبب الحرب الإيرانية | خاص
ارتفاع 130%.. تحذير عاجل من أحمد موسى على الهواء
خد الشنطة شيلها | الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة معتمرة في المطار
نقيب الممثلين لـ العوضي ومحمد إمام : الأعلى أجر يثبت على موقفه علشان ناخد منه نسبة
أحمد موسى : خطة إسرائيل من حرب إيران لا دولة فلسطينية
قطر توجه رسالة للأمم المتحدة عن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها
بث مباشر| أحمد موسى: محدش عارف الحرب هتروح لحد فين
الداخلية البحرينية تعلن تفعيل صافرات الإنذار .. وتدعو للهدوء والتوجه لأماكن آمنة
لرصد المخالفات.. الإدارة العامة للمرور تشن حملات مكبرة على الطرق
مصدر إيراني : لا صحة للادعاءات الإسرائيلية باستهداف اجتماع مجلس خبراء القيادة
العاهل الأردني يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أحمد بهاء شلبي أمام مدبولي : تأمين الصناعة أولوية وطنية .. ومراجعة عاجلة لسياسات الطاقة

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
حسن رضوان

شارك المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بـ مجلس النواب، في اللقاء الموسع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزير شؤون المجالس النيابية ورؤساء اللجان النوعية.

وشهد الاجتماع تأكيدًا على وحدة الصف الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية والاقتصادية الراهنة، ودعم مؤسسات الدولة لجهود القيادة السياسية بقيادة عبد الفتاح السيسي، باعتبار أن تماسك الجبهة الداخلية يمثل ركيزة الاستقرار وحماية مقدرات الدولة.

وخلال اللقاء، استعرض شلبي رؤيته بشأن تحصين القطاع الصناعي من تداعيات الأزمات الإقليمية، متسائلًا عن سيناريوهات الحكومة لتأمين استدامة إمدادات الطاقة، واستقرار سوق الصرف، وضمان مرونة سلاسل الإمداد في ظل أي اضطرابات لوجستية محتملة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تحركت استباقيًا لتأمين احتياجات المصانع من الغاز الطبيعي المسال عبر تعاقدات ممتدة، بما يضمن استمرار العملية الإنتاجية، مشددًا على أن سياسة مرونة سعر الصرف الحالية تمثل أداة توازن تحمي الاقتصاد من التقلبات الحادة، مع استعداد الدولة للتدخل الفوري لدعم المصنعين حال حدوث أي تعثر في مستلزمات الإنتاج.

وفي سياق متصل، أشاد شلبي بقرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، معتبرًا إياه خطوة إصلاحية لتبسيط الهيكل الإداري وتعزيز كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وطالب بتوضيح آليات التنسيق مع «وحدة الشركات المملوكة للدولة» التي أُنشئت بنهاية 2025 لحوكمة الأصول العامة. كما طرح مقترح إنشاء وحدة مركزية بوزارة المالية للإشراف المالي على تلك الشركات، استنادًا إلى نماذج دولية ناجحة، بما يعظم الاستفادة من الأصول الإنتاجية.

وعلى صعيد ملف الطاقة، دعا رئيس لجنة الصناعة إلى مراجعة قرار وقف العمل بنظام «صافي القياس» للمنازل، مؤكدًا أن هذا النظام كان يمثل حافزًا رئيسيًا للتوسع في الطاقة الشمسية وخفض الأعباء عن الأسر، وأن أي تراجع عن محفزات التحول الأخضر يتطلب إعادة تقييم لضمان اتساق السياسات التنفيذية مع مستهدفات الدولة في الطاقة المتجددة بحلول 2028.

أحمد بهاء شلبي مدبولي تأمين الصناعة الطاقة مجلس النواب المهندس أحمد بهاء شلبي الدكتور مصطفى مدبولي عبد الفتاح السيسي مصطفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باسم سمرة

الموت يفجع باسم سمرة

سعر الذهب

يقترب من 9000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

موعد انتهاء فصل الشتاء2026

عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً

مشغولات ذهبية

350 جنيها تراجعا.. هبوط قوي في أسعار الذهب الآن

النادي الأهلي

خبير لوائح ينفي صدور قرار من "كاس" بأحقية الأهلي لقب الدوري الممتاز

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

مباراة الأهلي وبيراميدز

إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

ترشيحاتنا

هونر

هونر تكشف عن الهاتف الروبوت .. كاميرا متحركة وذكاء اصطناعي مجسد

آبل

آبل تطلق iPhone 17e بسعر 599 دولار مع مضاعفة سعة التخزين الأساسية

ألفا روميو جونيور إبريدا إديزيوني بيانكو موديل 2026

120 نسخة فقط.. ألفا روميو تعلن عن سيارتها الجديدة

بالصور

فوائد تناول القرنبيط الصحية .. وأفضل طرق لتناوله دون فقدان قيمته الغذائية

فوائد تناول القرنبيط الصحية
فوائد تناول القرنبيط الصحية
فوائد تناول القرنبيط الصحية

الحلقة 15 والأخيرة من سوا سوا الأعلى فنيًا في رمضان 2026

مسلسل سوا سوا
مسلسل سوا سوا
مسلسل سوا سوا

احذر .. الاستخدام الخاطئ لبخاخات الأنف قد يفاقم انسداد الجيوب

اسباب أنسداد الأنف المستمر
اسباب أنسداد الأنف المستمر
اسباب أنسداد الأنف المستمر

طريقة عمل مبكبكة بالسجق وكرات اللحم.. أكلة سريعة بطعم شرقي

طريقة عمل مبكبكة بالسجق وكرات اللحم
طريقة عمل مبكبكة بالسجق وكرات اللحم
طريقة عمل مبكبكة بالسجق وكرات اللحم

فيديو

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد