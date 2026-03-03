أحمد بهاء شلبي أمام مدبولي : تأمين الصناعة أولوية وطنية .. ومراجعة عاجلة لسياسات الطاقة

شارك المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بـ مجلس النواب، في اللقاء الموسع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزير شؤون المجالس النيابية ورؤساء اللجان النوعية.

وشهد الاجتماع تأكيدًا على وحدة الصف الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية والاقتصادية الراهنة، ودعم مؤسسات الدولة لجهود القيادة السياسية بقيادة عبد الفتاح السيسي، باعتبار أن تماسك الجبهة الداخلية يمثل ركيزة الاستقرار وحماية مقدرات الدولة.

وخلال اللقاء، استعرض شلبي رؤيته بشأن تحصين القطاع الصناعي من تداعيات الأزمات الإقليمية، متسائلًا عن سيناريوهات الحكومة لتأمين استدامة إمدادات الطاقة، واستقرار سوق الصرف، وضمان مرونة سلاسل الإمداد في ظل أي اضطرابات لوجستية محتملة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تحركت استباقيًا لتأمين احتياجات المصانع من الغاز الطبيعي المسال عبر تعاقدات ممتدة، بما يضمن استمرار العملية الإنتاجية، مشددًا على أن سياسة مرونة سعر الصرف الحالية تمثل أداة توازن تحمي الاقتصاد من التقلبات الحادة، مع استعداد الدولة للتدخل الفوري لدعم المصنعين حال حدوث أي تعثر في مستلزمات الإنتاج.

وفي سياق متصل، أشاد شلبي بقرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، معتبرًا إياه خطوة إصلاحية لتبسيط الهيكل الإداري وتعزيز كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وطالب بتوضيح آليات التنسيق مع «وحدة الشركات المملوكة للدولة» التي أُنشئت بنهاية 2025 لحوكمة الأصول العامة. كما طرح مقترح إنشاء وحدة مركزية بوزارة المالية للإشراف المالي على تلك الشركات، استنادًا إلى نماذج دولية ناجحة، بما يعظم الاستفادة من الأصول الإنتاجية.

وعلى صعيد ملف الطاقة، دعا رئيس لجنة الصناعة إلى مراجعة قرار وقف العمل بنظام «صافي القياس» للمنازل، مؤكدًا أن هذا النظام كان يمثل حافزًا رئيسيًا للتوسع في الطاقة الشمسية وخفض الأعباء عن الأسر، وأن أي تراجع عن محفزات التحول الأخضر يتطلب إعادة تقييم لضمان اتساق السياسات التنفيذية مع مستهدفات الدولة في الطاقة المتجددة بحلول 2028.