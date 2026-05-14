عراقجي : لا حل عسكري لأي قضية تخص إيران ولن نخضغ لأي ضغط أو تهديد

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه لا حل عسكريا لأي قضية تخص إيران ، مشددا على أن الإيرانيون لن يخضعوا أبدا لأي ضغط أو تهديد.

وقال عراقجي في اجتماع دول البريكس: مستعدون للقتال بكل قوتنا دفاعا عن حريتنا ومستعدون لاتباع الدبلوماسية ودعمها.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني : يجب أن يكون واضحاً للجميع أن إيران لا تُقهر وكلما تعرضت للضغط خرجت أقوى.



وتابع : إيران تعرضت خلال أقل من عام لعدوانين وحشيين وغير شرعيين من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.



وزاد عراقجي في إجتماع البريكس : قادة إيران وقفوا بشجاعة إلى جانب شعبهم وقدموا التضحيات في سبيل المبادئ الوطنية.

وختم الوزير الإيراني عراقجي: لسنا الطرف المعتدي، بل الطرف المظلوم الذي تعرض لانتهاك وعدوان وقواتنا المسلحة مستعدة لتوجيه رد ساحق للمعتدين، لكن شعبنا محب للسلام ولا يريد الحرب

