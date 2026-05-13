عراقجي: إيران تجري مشاورات لوضع لوائح تتعلق بالترتيبات الخاصة بمضيق هرمز

اعتبر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن مطالب الولايات المتحدة، مفرطة وخطابها تهديدي واستفزازي وتفتقد لحسن النية وعدم مصداقيتها.

وأكد على أنها "أهم العقبات أمام إنهاء الحرب والوصول إلى اتفاق محتمل"، وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وقال عراقجي خلال استقباله في طهران نائب وزير الخارجية النرويجي، أندرياس كرافيك، إن “السبب الرئيسي للوضع الراهن في مضيق هرمز هو العدوان العسكري الأمريكي والصهيوني على إيران، وما تلاه من انتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار، مع استمرار الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية”.

وأوضح عراقجي أن "إيران، بصفتها الدولة الساحلية لمضيق هرمز، تجري مشاورات لوضع لوائح تتعلق بالترتيبات الخاصة بمضيق هرمز وفقاً للقانون الدولي".